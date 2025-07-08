УЄФА змінила формат проведення матчів плей-оф єврокубків: деталі

УЄФА запровадила зміни, щоб позиція клубу на загальному етапі єврокубків мала більше значення

У Лізі чемпіонів скасували жеребкування, яке визначало місце проведення матчів плей-оф. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AS.

УЄФА змінила формат проведення матчів плей-оф єврокубків. Раніше для визначення того, хто буде господарем матчів плей-оф, проводилося жеребкування.

Тепер господарі та гості будуть визначатися залежно від місць, зайнятих клубами на загальному етапі єврокубку. Та команда з пари, яка виявилася вищою за підсумком загального етапу, проведе матч-відповідь плей-оф вдома. Зміни торкнуться всіх трьох єврокубків

При цьому позиція «посіву» передається команді, яка перемогла, якщо вона обіграє клуб, який посів більш високе місце на загальному етапі.

Наприклад, у чвертьфіналі минулої Ліги чемпіонів зустрічалися «Арсенал», який посів третє місце на загальному етапі, та «Реал», який став 11-м. Якби «Реал» переміг, місце проведення матчів півфіналу визначалося б так, ніби мадридський клуб посів третє місце на загальному етапі.

УЄФА запроваджує цю зміну для того, щоб позиція на загальному етапі єврокубків мала більше значення.

Нагадаємо, визначилися всі півфінальні пари клубного чемпіонату світу.

У півфіналі «Реал» зіграє з чинним переможцем Ліги чемпіонів ПСЖ, який у своєму чвертьфіналі вибив «Баварію». Друга півфінальна пара складеться з бразильського «Флуміненсе» та лондонського «Челсі».

Клубний чемпіонат світу. 1/2 фіналу

Вівторок, 8 липня, 22:00: «Флуміненсе» – «Челсі»

Середа, 9 липня, 22:00: ПСЖ – «Реал»

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні.

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.