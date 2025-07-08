Головна Спорт Новини
search button user button menu button

УЄФА змінила формат проведення матчів плей-оф єврокубків: деталі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
УЄФА змінила формат проведення матчів плей-оф єврокубків: деталі
Раніше УЄФА проводила жеребкування для визначення господарів матчів плей-оф
фото: Reuters

УЄФА запровадила зміни, щоб позиція клубу на загальному етапі єврокубків мала більше значення

У Лізі чемпіонів скасували жеребкування, яке визначало місце проведення матчів плей-оф. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AS.

УЄФА змінила формат проведення матчів плей-оф єврокубків. Раніше для визначення того, хто буде господарем матчів плей-оф, проводилося жеребкування.

Тепер господарі та гості будуть визначатися залежно від місць, зайнятих клубами на загальному етапі єврокубку. Та команда з пари, яка виявилася вищою за підсумком загального етапу, проведе матч-відповідь плей-оф вдома. Зміни торкнуться всіх трьох єврокубків

При цьому позиція «посіву» передається команді, яка перемогла, якщо вона обіграє клуб, який посів більш високе місце на загальному етапі. 

Наприклад, у чвертьфіналі минулої Ліги чемпіонів зустрічалися «Арсенал», який посів третє місце на загальному етапі, та «Реал», який став 11-м. Якби «Реал» переміг, місце проведення матчів півфіналу визначалося б так, ніби мадридський клуб посів третє місце на загальному етапі.

УЄФА запроваджує цю зміну для того, щоб позиція на загальному етапі єврокубків мала більше значення.

Нагадаємо, визначилися всі півфінальні пари клубного чемпіонату світу.

У півфіналі «Реал» зіграє з чинним переможцем Ліги чемпіонів ПСЖ, який у своєму чвертьфіналі вибив «Баварію». Друга півфінальна пара складеться з бразильського «Флуміненсе» та лондонського «Челсі».

Клубний чемпіонат світу. 1/2 фіналу

Вівторок, 8 липня, 22:00: «Флуміненсе» – «Челсі»
Середа, 9 липня, 22:00: ПСЖ – «Реал»

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні. 

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ УЄФА Ліга чемпіонів

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Користувачі мережі розкритикували вчинок Луніна
Лунін обурив мережу використанням російської мови під час челенджа у «Реалі»
Сьогодні, 17:13
Практично моментально скандальний пост з відео було видалено, але...
Офіційний телеграм-канал російського ЦСКА опублікував відео для дорослих під час гри
5 липня, 19:12
У 1990-і роки таліби використовували стадіоні «Газі» у Кабулі для публічних страт
Афганістан запропонував Росії зіграти на стадіоні, де таліби проводили публічні страти
30 червня, 12:50
На початку червня жіноча збірна України виграла свою групу в Лізі націй
Жіноча збірна України з футболу провела товариську гру проти Польщі
27 червня, 20:11
Завдяки перемозі команда Мессі піднялася на друге місце в турнірній таблиці
Мессі забив фантастичний гол на клубному чемпіонаті світу (відео)
20 червня, 09:17
Мбаппе у цьому сезоні у всіх турнірах у складі «Реала» забив 43 голи у 56 матчах
Зірка «Реала» потрапив до лікарні у США
19 червня, 16:56
Подарунок Трампу передав голова Євроради Антоніу Кошта
Роналду подарував Трампу футболку з автографом та написом
17 червня, 13:02
Мессі не використав кілька можливостей, щоб забити гол
Клубний чемпіонат світу стартував без голів: «Аль-Ахлі» та «Інтер Маямі» зіграли внічию
15 червня, 11:17
Контракт Роналду із «Аль-Насром» закінчується наприкінці червня
Роналду назвав клуб, де він продовжить кар'єру
9 червня, 12:24

Новини

УЄФА змінила формат проведення матчів плей-оф єврокубків: деталі
УЄФА змінила формат проведення матчів плей-оф єврокубків: деталі
Одіозний боєць ММА хоче оформити громадянство Росії для своїх дітей, які живуть у США
Одіозний боєць ММА хоче оформити громадянство Росії для своїх дітей, які живуть у США
Україна вимагає відсторонити від Універсіади російських дзюдоїстів, які підтримують війну
Україна вимагає відсторонити від Універсіади російських дзюдоїстів, які підтримують війну
Гравці НБА готові зіграти за збірну України у пре-кваліфікації чемпіонату світу
Гравці НБА готові зіграти за збірну України у пре-кваліфікації чемпіонату світу
Дві українські волейбольні команди зіграють у єврокубках
Дві українські волейбольні команди зіграють у єврокубках
Лунін обурив мережу використанням російської мови під час челенджа у «Реалі»
Лунін обурив мережу використанням російської мови під час челенджа у «Реалі»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
260K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 липня: ситуація на фронті
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 липня 2025
52K
Президент Чехії назвав до кого Путін прислухається на переговорах
24K
Рупори Кремля відреагували на заяву Трампа про допомогу Україні
16K
Сварка у Макронів: перша леді Франції принизила чоловіка під час виходу з літака
12K
Український тенісист на Вімблдоні відмовився відповідати на запитання українською мовою

Новини

«Укрзалізниця» показала перший безбар’єрний вагон для пасажирів на кріслі колісному
Сьогодні, 16:49
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Нідерланди змінюють правила для українських біженців
6 липня, 14:19
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 липня, 00:01
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua