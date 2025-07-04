У 1988 році Юран перейшов у «Динамо», з яким виграв чемпіонат і Кубок СРСР

Юран проживає в Росії. Також він скаржився на «українських нациків»

Скандальний екснападник київського «Динамо» Сергій Юран, який нещодавно став головним тренером турецького клубу «Серік Беледієспор», поскаржився на відсутність самоповаги в російському футболі. Про це повідомляє «Главком».

«Я багато разів про це говорив. У нас має бути самоповага. У Росії достатньо заслужених людей. Ті ж Кір'яков, Коливанов, Канчельскіс по 10 років відіграли у провідних лігах Європи, але чомусь не потрібні вдома. Звісно, ​​є осад, що досвід таких осіб не використовується. Чому так відбувається – питання не до мене», – сказав Сергій Юран.

Сергій Юран народився в Луганську. Там він почав грати на професійному рівні у місцевій «Зорі».

У 1988 році Юран перейшов у «Динамо», з яким виграв чемпіонат і Кубок СРСР.

У 1991 році він покинув «Динамо» і поїхав до Португалії.

Наразі Юран проживає в Росії. Також він скаржився на «українських нациків».

Також скандальний ексгравець киян стверджував, що без звернення Путіна не уявляє святкування Нового року.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.