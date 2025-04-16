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«Реал» – «Арсенал», «Інтер» – «Баварія»: де дивитися матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Реал» – «Арсенал», «Інтер» – «Баварія»: де дивитися матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні між собою зіграють клуби українців Андрія Луніна («Реал») та Олександра Зінченка («Арсенал»)

Обидва поєдинки 1/4 фіналу Ліги чемпіонів розпочнуться о 22:00 за київським часом

Сьогодні, 16 квітня, відбудуться поєдинки-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Між собою зіграють клуби українців Андрія Луніна («Реал») та Олександра Зінченка («Арсенал»). В іншому поєдинку дня зійдуться «Баварія» та «Інтер».

Розклад матчів Ліги чемпіонів (16 квітня)

  • «Реал» – «Арсенал» (початок о 22:00)
  • «Інтер» – «Баварія» (початок о 22:00)

Обидва поєдинки у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.

Півфінали Ліги чемпіонів пройдуть 29-30 квітня та 6-7 травня. Фінал турніру буде зіграний 31 травня в Мюнхені (Німеччина).

Як повідомлялося, визначилися перші два півфіналісти Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. Ними стали «Барселона» та «Парі Сен-Жермен», які за сумою двох матчів обіграли відповідно «Боруссію» Дортмунд і «Астон Віллу».

«Барселона» – «Боруссія»

Каталонці, маючи комфортну перевагу після домашньої перемоги 4:0, поступилися на виїзді 1:3. Єдиний гол «Барси» стався після автоголу Рамі Бенсебаїні. Героєм матчу став нападник «Боруссії» Серху Гірассі, який оформив хет-трик.

Проте загальний рахунок 5:3 на користь «Барселони» забезпечив їй місце в півфіналі .​

«Астон Вілла» – «ПСЖ»

Французький клуб, вигравши перший матч 3:1, у матчі-відповіді поступився 2:3, але за сумою двох зустрічей 5:4 пройшов далі. «Астон Вілла» зуміла забити двічі за три хвилини, створивши інтригу, але «ПСЖ» втримав результат і вийшов до півфіналу.​

Як повідомлялося, півзахисник лондонського «Арсеналу» Деклан Райс став автором історичного досягнення у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025 проти мадридського «Реала».

Зустріч, що відбулася в Лондоні, завершилася впевненою перемогою господарів – 3:0.

Згідно з інформацією Opta Sport, Райс став першим гравцем, якому вдалося забити два м'ячі прямими ударами зі штрафних в одному матчі плей-офф Ліги чемпіонів.

До англійського хавбека подібне вдавалося зробити лише чотирьом футболістам – Рівалдо, Кріштіану Роналду, Неймару та Хакіму Зієшу. Однак, вони змогли забити два голи зі штрафних на стадії групового етапу.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Реал (Мадрид) ФК Арсенал (Лондон)

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