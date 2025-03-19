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Україна – Бельгія: де дивитися трансляцію гри плей-оф Ліги націй

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Україна – Бельгія: де дивитися трансляцію гри плей-оф Ліги націй
Україна зіграє з Бельгією у іспанській Мурсії

Поєдинок у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo

У четвер, 20 березня, збірна України проведе перший матч плей-оф Ліги націй за право виступати в елітному дивізіоні наступного розіграшу – наша команда зіграє поєдинок проти Бельгії. Про це повідомляє «Главком».

Гра пройде у іспанській Мурсії на стадіон «Нуева-Кондоміна». Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

Де дивитися гру Україна – Бельгія

Поєдинок у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1, який входить у пакети підписок Максимальна, Спорт та Оптимальна.

Гра-відповідь пройде у неділю, 23 березня, у бельгійському місті Генк. Поєдинок також розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Переможець протистояння між Україною та Бельгією буде грати в Дивізіоні А – найсильнішому у Лізі націй. Команда, яка програє, проведе наступний розіграш турніру в Дивізіоні В.

Нагадаємо, замість захисника Максима Таловєрова, який залишив табір збірної України, що готується до матчів плей-оф Ліги націй із Бельгією, через травму, тренерський штаб синьо-жовтих перевів із резервного списку до основного бека американського «Остіна» Олександра Сватка.

У складі головної команди країни Сваток провів вісім поєдинків.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – «Шахтар» Донецьк), Олексій Сич («Карпати» Львів), Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Олександр Сваток («Остін», США).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко (усі – «Динамо» Київ), Георгій Судаков, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар» Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – «Полісся» Житомир), Іван Калюжний («Олександрія»), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зінченко («Арсенал» Лондон, Англія), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія).

Нападники: Артем Довбик («Рома» Рим, Італія), Роман Яремчук («Олімпіакос» Пірей, Греція), Владислав Ванат («Динамо» Київ).

Резервний список: Георгій Бущан («Аль-Шабаб» Ер-Ріяд, Саудівська Аравія), Денис Попов, Владислав Кабаєв (обидва – «Динамо» Київ), Дмитро Криськів («Шахтар» Донецьк), Олександр Зубков («Трабзонспор» Трабзон, Туреччина).

Як повідомлялося, захисник збірної України з футболу Максим Таловєров залишив розташування команди в іспанському Бенідормі, де підопічні Сергія Реброва готуються до матчів плей-оф Ліги націй проти Бельгії. 

Лікарі діагностували у гравця ушкодження колінного суглоба, якого він зазнав, виступаючи у складі свого клубу, «Плімута». Футболіст повертається до Англії, де його відновленням опікуватимуться медики «Пілігримів».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга націй Збірна України

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