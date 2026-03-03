Розлючені фанати «Реала» знайшли винного в невдачах команди

Дві поразки в чемпіонаті Іспанії неабияк розгнівали прихильників «вершкових»

Уболівальники мадридського «Реала» закликали подати у відставку президента клубу Флорентіно Переса. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Marca.

Королівський клуб напередодні зазнав другої поразки поспіль у Ла Лізі. «Реал» програв дербі Мадрида «Гетафе» (0:1). Тепер нагорі турнірної таблиці «Барселона» відірвалася від «вершкових» на чотири пункти.

Частина фанатів після фінального свистка почала скандувати «Флорентіно – у відставку!». Інчас покладають на президента «Реала» провину за нестабільність результатів. Саме він не надав належної підтримки Хабі Алонсо, звільнив його за кілька місяців після призначення і зробив тимчасовим тренером Альваро Арбелоу.

«Реал» у нинішньому сезоні бореться за титул Ла Ліги та трофей Ліги чемпіонів. У 1/8 фіналу головного єврокубка «вершкові» зустрінуться з англійським «Манчестер Сіті». Матчі відбудуться в середині березня.

До слова, раніше «Реал» узгодив перенесення поєдинку в чемпіонаті Іспанії. Мадридці прагнуть у кращих кондиціях підійти до протистояння в Лізі чемпіонів. Проти «Сельти» з Віго «вершкові» зіграють 6 березня.

Нагадаємо, нещодавно УЄФА презентувала м'яч фіналу Ліги чемпіонів. Інвентар виготовив німецький виробник adidas. Дизайнери надихалися містом-господарем фіналу – Будапештом.