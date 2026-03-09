Головна Спорт Новини
«Реал» знайшов альтернативу Родрі в чемпіонаті Англії – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
«Реал» знайшов альтернативу Родрі в чемпіонаті Англії – ЗМІ
Сандро Тоналі зацікавив Королівський клуб
фото: Reuters

Королівський клуб не втомлюється шукати підсилення на Туманному Альбіоні

Півзахисник англійського «Ньюкасла» Сандро Тоналі зацікавив мадридський «Реал». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на talkSPORT.

«Вершкові» поповнили перелік зацікавлених у послугах італійця. Раніше на нього накинули оком лондонський «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» і туринський «Ювентус». «Реал» розгляне трансфер хавбека замість підписання Родрі з англійського «Манчестер Сіті».

«Ньюкасл» нібито готовий відпустити Тоналі за солідні відступні. «Сороки» прагнуть заробити 80-100 млн фунтів. Перед сезоном 2023/24 англійський клуб віддав за італійського хавбека понад 52 млн у британській валюті.

У нинішній кампанії Тоналі провів 45 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав три голи та сім асистів. Контракт італійського півзахисника розрахований до літа 2028 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» надовго втратив нападника Родріго Гоеса. Бразилець порвав «хрести» правого коліна. Він вибув до кінця кампанії, пропустить ЧС-2026 і не повернеться на поле щонайменше півроку.

Тим часом фанати «Реала» знайшли винного в невдачах клубу. Після поразки від столичного «Гетафе» (0:1) вболівальники «вершкових» вимагали відставки президента «Реала». Реакція Флорентіно Переса на вимогу наразі невідома.

Теги: Сандро Тоналі ФК «Ньюкасл Юнайтед» ФК Реал (Мадрид) НОВИНИ ФУТБОЛУ

