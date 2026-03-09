«Ліверпуль» домовився з новим тренером на наступний сезон – ЗМІ

Сторони досягли усної згоди про старт співпраці влітку

Колишній керманич мадридського «Реала» Хабі Алонсо стане до керма англійського «Ліверпуля» у міжсезоння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Okdiario.

Іспанський фахівець замінить на посаді Арне Слота. Нідерландець очолив «червоних» позаминулого літа та з першої спроби тріумфував у Прем'єр-лізі. Однак, у нинішньому сезоні «Ліверпуль» не змагається за титул і ризикує не потрапити до Ліги чемпіонів.

Алонсо нібито погодив 3-річний контракт із мерсисайдцями. Щоправда, попередня домовленість втратить чинність, якщо англійський гранд візьме Кубок чемпіонів. Сам іспанець залишився без роботи в січні, коли його звільнив «Реал».

У разі призначення Алонсо повернеться на «Енфілд». Він виступав там як футболіст у 2004-2009 рр. і виграв із «червоними» Лігу чемпіонів 2004/05. У ролі тренера найкраще колишній хавбек зарекомендував себе в леверкузенському «Баєрі», який зробив чемпіоном Німеччини в сезоні 2023/24.

До слова, АПЛ видалила глузливий допис про воротаря «Тоттнема» Гульєльмо Вікаріо. Редактор соцмереж ліги висміяв гру італійця проти «Фулема». Керівництво «шпор» звернулося до Прем'єр-ліги зі скаргою на неприпустимість критики власних футболістів і клубів.

Нагадаємо, українець Михайло Мудрик очолив антирейтинг чемпіонату Англії. Він опинився нагорі списку найгірших трансферів Прем'єр-ліги. Також до переліку потрапили його співвітчизники Андрій Шевченко та Сергій Ребров.