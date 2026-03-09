Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Ліверпуль» домовився з новим тренером на наступний сезон – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Ліверпуль» домовився з новим тренером на наступний сезон – ЗМІ
Хабі Алонсо може повернутися в знайомі місця
фото: Reuters

Сторони досягли усної згоди про старт співпраці влітку

Колишній керманич мадридського «Реала» Хабі Алонсо стане до керма англійського «Ліверпуля» у міжсезоння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Okdiario.

Іспанський фахівець замінить на посаді Арне Слота. Нідерландець очолив «червоних» позаминулого літа та з першої спроби тріумфував у Прем'єр-лізі. Однак, у нинішньому сезоні «Ліверпуль» не змагається за титул і ризикує не потрапити до Ліги чемпіонів.

Алонсо нібито погодив 3-річний контракт із мерсисайдцями. Щоправда, попередня домовленість втратить чинність, якщо англійський гранд візьме Кубок чемпіонів. Сам іспанець залишився без роботи в січні, коли його звільнив «Реал».

У разі призначення Алонсо повернеться на «Енфілд». Він виступав там як футболіст у 2004-2009 рр. і виграв із «червоними» Лігу чемпіонів 2004/05. У ролі тренера найкраще колишній хавбек зарекомендував себе в леверкузенському «Баєрі», який зробив чемпіоном Німеччини в сезоні 2023/24.

До слова, АПЛ видалила глузливий допис про воротаря «Тоттнема» Гульєльмо Вікаріо. Редактор соцмереж ліги висміяв гру італійця проти «Фулема». Керівництво «шпор» звернулося до Прем'єр-ліги зі скаргою на неприпустимість критики власних футболістів і клубів.

Нагадаємо, українець Михайло Мудрик очолив антирейтинг чемпіонату Англії. Він опинився нагорі списку найгірших трансферів Прем'єр-ліги. Також до переліку потрапили його співвітчизники Андрій Шевченко та Сергій Ребров.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Ліверпуль Хабі Алонсо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Шеффілд Венсдей» переписав історію чемпіонатів Англії
Іменитий англійський клуб встановив історичне антидосягнення
22 лютого, 21:11
Гульєльмо Вікаріо отримав захист клубу
Англійська Прем'єр-ліга видалила глузливий допис про воротаря кризового гранда
2 березня, 17:13
«Шпори» розчаровані рівнем суддівства в АПЛ
Занепалий гранд чемпіонату Англії поскаржився на непослідовне суддівство
4 березня, 11:24
Родрі отримав нагоду повернутися до рідного міста
«Реал» зробив володаря «Золотого м'яча-2024» пріоритетною ціллю – ЗМІ
6 березня, 14:21
Мартін Едегор може покинути «Емірейтс»
«Арсенал» готовий продати п'ятьох футболістів у міжсезоння – ЗМІ
6 березня, 17:30
Раян Гравенберх став своїм у складі «червоних»
«Ліверпуль» продовжив контракт із провідним півзахисником
7 березня, 18:00
Хосеп Гвардіола вимушено візьме паузу
«Манчестер Сіті» залишився без головного тренера на прийдешні поєдинки
Сьогодні, 12:18
Сандро Тоналі зацікавив Королівський клуб
«Реал» знайшов альтернативу Родрі в чемпіонаті Англії – ЗМІ
Сьогодні, 13:27
Двайт Йорк залишився без роботи в рідній країні
Легенда чемпіонату Англії залишився без роботи на батьківщині
Сьогодні, 13:58

Новини

«Ліверпуль» домовився з новим тренером на наступний сезон – ЗМІ
«Ліверпуль» домовився з новим тренером на наступний сезон – ЗМІ
Президент Грузії нагородив орденом Честі скандальну російську тренерку
Президент Грузії нагородив орденом Честі скандальну російську тренерку
Бразильські гранди отримали 23 червоні картки за бійку в хокейному стилі
Бразильські гранди отримали 23 червоні картки за бійку в хокейному стилі
Легенда чемпіонату Англії залишився без роботи на батьківщині
Легенда чемпіонату Англії залишився без роботи на батьківщині
«Реал» знайшов альтернативу Родрі в чемпіонаті Англії – ЗМІ
«Реал» знайшов альтернативу Родрі в чемпіонаті Англії – ЗМІ
Кандидат у президенти «Барселони» хоче встановити пам'ятник Мессі
Кандидат у президенти «Барселони» хоче встановити пам'ятник Мессі

Новини

В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Вчора, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Вчора, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
7 березня, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
7 березня, 11:15

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua