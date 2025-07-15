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Реванш Усика та Дюбуа стане «найдорожчим» боєм: Independent озвучив гонорари

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Реванш Усика та Дюбуа стане «найдорожчим» боєм: Independent озвучив гонорари
Усик на Дюбуа отримають найбільші виплати в кар'єрах
фото: 24 канал

Усик отримає близько $132,28 млн, що становить 65% загального гонорару, а Дюбуа – $71,22 млн

19 липня на стадіоні «Вемблі» у Лондоні відбудеться реванш між українцем Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа. На кону – звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Як повідомляє «Главком» з посиланням на Independent, загальний призовий фонд поєдинку перевищить 200 $млн.

Усик отримає близько $132,28 млн, що становить 65% загального гонорару, а Дюбуа – $71,22 млн. Це будуть найбільші виплати в кар'єрах обох боксерів.

З часу першого бою, який відбувся два роки тому, Усик утримує всі чотири основні титули у своїй вазі, ставши першим абсолютним чемпіоном світу у важкій категорії. У тій зустрічі він переміг Дюбуа у дев’ятому раунді.

Відтоді британець встиг повернутися у бійцівську еліту, сенсаційно перемігши Ентоні Джошуа та здобувши титул IBF. Саме на «Вемблі» він спробує взяти реванш у поєдинку з Усиком. Початок бою запланований орієнтовно на 23:30 за київським часом.

Як зазначає Independent, гонорар Усика за реванш із Тайсоном Ф’юрі раніше становив близько $114 млн, а Дюбуа заробив $4,6 млн за бій з Джошуа – сума зросла до $13 млн завдяки продажам платного перегляду. Проте майбутній бій стане фінансовим рекордом для обох.

Як повідомлялося, спортивний ресурс GiveMeSport опублікувало список найбагатших боксерів в історії, до якого також увійшов чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик.

Рейтинг очолив ексчемпіон світу з боксу Флойд Мейвезер, а українець Олександр Усик (23-0, 14 КО) посів шосте місце.

Рейтинг найбагатших боксерів в історії

  1. Флойд Мейвезер-молодший – $400 млн
  2. Джордж Форман – $300 млн
  3. Сауль Альварес – $250 млн
  4. Менні Пак'яо – $220 млн
  5. Оскар Де Ла Хойя – $200 млн
  6. Олександр Усик – $165 млн
  7. Тайсон Ф'юрі – $146 млн
  8. Леннокс Льюїс – $120 млн
  9. Шугар Рей Леонард – $120 млн
  10. Джейк Пол – $100 млн

Нагадаємо, Олександр Усик розповів, що не бачить себе політиком. 

«Мені постійно пропонують іти в політику. Я до цього не готовий. Я взагалі не бачу себе як українського політика. У мене є кар'єра, мінімум до 40 років я збираюся бути у великому спорті. Два роки в боксі? Дай Бог здоров’я, так. Я хочу бути там. У мене багато проєктів, якими ми зараз займаємося – розвиток спорту, не тільки боксу, а в ширшому масштабі», – зауважив боксер.

Теги: Олександр Усик реванш Даніель Дюбуа бокс

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