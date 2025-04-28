Пішов з життя легендарний бразильський футболіст

Да Коста став чемпіоном світу 1962 року у складі збірної Бразилії

Разом з «Інтером» да Коста ставав чотириразовим чемпіоном Італії та дворазовим переможцем Кубка європейських чемпіонів

Колишній футболіст збірної Бразилії Жаїр да Коста помер у віці 84 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужба Бразильської конфедерації футболу (CBF).

Да Коста помер 26 квітня в Озаску, штат Сан-Паулу.

«CBF глибоко шкодує про смерть Жаїра да Кости, колишнього правого вінгера збірної Бразилії та кумира вболівальників таких клубів, як «Інтер» та «Рома»», – йдеться у повідомленні CBF.

Пресслужба італійського «Інтера» також висловила співчуття рідним та близьким та Кости.

«Талант, швидкість та клас зробили Жаїра легендою «нерадзуррі». Вічний чемпіон, який назавжди залишиться в пам'яті всіх уболівальників «Інтера», – йдеться у прес-релізі міланської команди.

Да Коста більшу частину кар'єри провів у Італії. Він виступав за «Інтер» (1962–1967, 1968–1972 роки ) та «Рому» (1967–1968 роки). Разом з «Інтером» він став чотириразовим чемпіоном країни, дворазовим переможцем Кубка європейських чемпіонів та дворазовим володарем Міжконтинентального кубка.

Бразилець забив єдиний переможний м'яч у фіналі Кубка європейських чемпіонів сезону 1965 року проти португальської «Бенфіки».

Да Коста став чемпіоном світу 1962 року у складі збірної Бразилії, хоча не провів на турнірі жодного матчу. Він лише один раз вийшов на поле в офіційній грі за національну збірну.

Нагадаємо, колишній голкіпер збірної Аргентини, ексгравець аргентинських «Бока Хуніорс» та «Рівер Плейт» Уго Орландо Гатті помер у лікарні Піровано (Буенос-Айрес), де знаходився останні два місяці.

Гатті пішов із життя у віці 80 років. Два місяці тому ексфутболіст гуляв із собакою вулицею, впав і сильно пошкодив стегно. Гатті госпіталізували та зробили операцію, проте після неї почалися ускладнення.

За інформацією джерела, колишній футболіст підхопив пневмонію, а також страждав на гостру ниркову недостатність. Крім того, здоров'я Гатті було підірвано коронавірусом, важко перенесеним п'ять років тому. Сукупність цих хвороб спричинила смерть легендарного голкіпера.