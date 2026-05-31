Романчук і Синчук дебютували в складі збірної України

Чемпіон Румунії зіграв прем'єрний матч за «синьо-жовтих»

Оборонець «Універсітаті» з Крайови Олександр Романчук і вінгер канадського «Монреаля» Геннадій Синчук провели перший поєдинок у національній команді України. Про це повідомляє «Главком».

Номінальний центрбек закрив правий фланг оборони. Раніше він захищав кольори молодіжної збірної України. Перед нинішнім сезоном Романчук перебрався в чемпіонат Румунії та допоміг «Універсітаті» оформити дубль.

Уродженець Коломиї вперше одягнув футболку «синьо-жовтих» у 26 років. Він вийшов у стартовому складі на контрольний матч проти Польщі. Романчук відіграв увесь перший тайм.

Натомість вінгер вийшов із лави запасних. Синчук на 75-й хвилині замінив Циганкова. Раніше він виступав за різноманітні юнацькі, молодіжну та навіть олімпійську збірні України.

Оборонець і вінгер стали першими дебютантами національної команди в каденцію Андреа Мальдери. Італійський фахівець очолив «синьо-жовтих» у травні. На посаді він дебютує зі спарингів проти збірних Польщі та Данії.

