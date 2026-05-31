Зірки «Барселони» та «Реала» потрапили в заявку збірної Уругваю на Чемпіонат світу

Дворазові чемпіони планети визначилися з переліком учасників турніру

Тренерський штаб національної команди Уругваю оприлюднив склад на Чемпіонат світу 2026. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Уругвайської асоціації футболу.

Усі 26 виконавців грають за межами батьківщини. Не потрапив до заявки досвідчений форвард Луїс Суарес. 39-річний нападник непогано розпочав сезон в американському «Інтері Маямі» (11 матчів, шість голів у МЛС), але Марсело Б'єлсу не переконав.

Натомість їдуть на Кубок світу головні зірки національної команди. Компанію віцекапітану іспанської «Барселони» Рональду Араухо складе віцекапітан мадридського «Реала» Федеріко Вальверде. Також до списку потрапив нападник аравійського «Аль-Хіляля» Дарвін Нуньєс.

Фінальна заявка збірної Уругваю на ЧС-2026

Тренерський штаб розраховуватиме на трьох голкіперів, вісьмох оборонців, дванадцятьох хавбеків і трьох форвардів. Найбільше футболістів до збірної делегував чемпіонат Бразилії – шість. По чотири виконавці відрядили першості Мексики та Іспанії.

Воротарі: Серхіо Рошет («Інтернасьонал»), Фернандо Муслера («Естудіантес»), Сантьяго Меле («Монтеррей»)

Захисники: Гільєрмо Варела («Фламенго»), Рональд Араухо («Барселона»), Хосе Марія Гіменес («Атлетіко»), Сантьяго Буено («Вулвергемптон»), Себастьян Касерес («Клуб Америка»), Матіас Олівера («Наполі»), Хоакін Пікерес («Палмейрас»), Матіас Вінья («Рівер Плейт»)

Півзахисники: Мануель Угарте («Манчестер Юнайтед»), Еміліано Мартінес («Тальєрес»), Родріго Бентанкур («Тоттенгем»), Федеріко Вальверде («Реал»), Агустін Каноббіо («Флуміненсе»), Хуан Мануель Санабрія («Реал Солт-Лейк»), Джорджіан де Арраскаета («Фламенго»), Ніколас де ла Крус («Фламенго»), Родріго Саласар («Брага»), Факундо Пельїстрі («Панатінаїкос»), Максіміліано Араухо («Спортінг»), Брайан Родрігес («Клуб Америка»)

Нападники: Родріго Агірре («Тігрес»), Федеріко Віньяс («Ов'єдо»), Дарвін Нуньєс («Аль-Хіляль»)

Збірна Уругваю на ЧС-2026

«Селесте» за результатами жеребкування потрапили до квартету H. Там суперниками підопічних Б'єлси будуть збірні Іспанії, Кабо-Верде та Саудівської Аравії.

Перший матч запланований на 16 червня. Національна команда Уругваю протистоятиме аравійцям. Поєдинок відбудеться в американському Маямі.

До слова, тренерський штаб збірної Іспанії не взяв на ЧС-2026 жодного футболіста мадридського «Реала». Віцечемпіон Ла Ліги залишився без представництва в національній команді. Натомість Барселона делегувала сімох виконавців.

