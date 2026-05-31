Збірна України з футболу перемогла Польщу в першому матчі під керівництвом Мальдери

Ілля Мандебура
Після невиходу на Чемпіонат світу 2026 українська команда запланувала два товариські матчі, перший з яких відбувся з Польщею
фото: УАФ
Синьо-жовті повністю контролювали гру з Польщею

Сьогодні, 31 травня, національна збірна України з футболу провела перший з двох товариських поєдинків, де у Вроцлаві зустрілася з командою Польщі. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Як повідомлялося в анонсі до матчу, цього року обидві збірні провели по два матчі та не змогли пробитися на Чемпіонат світу. Україна в півфіналі плейоф поступилася Швеції (1:3), де єдиний гол забив Пономаренко. Польща ж програла шведам у фіналі відбору (2:3), попри голи Залевського та Свідерського.

Після цієї невдачі Україна в товариському матчі перемогла Албанію (1:0) завдяки голу Гуцуляка. Польща ж перед зустріччю зі Швецією також обіграла албанців (2:1), а м’ячі забили Левандовський і Зелінський.

Хід гри 

Перший матч збірної України під керівництвом нового головного тренера Мальдери розпочався досить обережно. Для італійського фахівця, який раніше працював асистентом у штабі Андрія Шевченка, це був дебют на чолі національної команди. Українці активно пресингували на старті зустрічі, однак у перші хвилини команди майже не створювали гострих моментів. Найнебезпечнішими у складі поляків були удари Зелінського на 18-й та 23-й хвилинах, а також момент на 20-й хвилині, коли Трубін врятував українську команду після виходу суперника на ударну позицію.

Поступово збірна України почала знаходити свої шанси біля чужих воріт. На 17-й хвилині Циганков навіть відправив м’яч у сітку після добивання, однак гол було скасовано через офсайд у Ярмоленка. Проте на 34-й хвилині українці все ж відкрили рахунок: під час одного з епізодів Циганков перехопив м’яч на чужій половині поля та віддав передачу на Яремчука, який потужним ударом у дальній кут зробив рахунок 1:0. На цьому атакувальні можливості української команди не закінчувалися, адже Назарина міг подвоїти перевагу на 37-й хвилині, проте його удар пройшов поруч зі стійкою.

Наприкінці тайму команда Мальдери повністю використала своюї можливість збільшити перевагу. На 44-й хвилині Миколенко розігнав атаку лівим флангом, після чого Циганков виконав простріл на дальню стійку, а Ярмоленко ефектно замкнув передачу та подвоїв перевагу збірної України. У підсумку перший тайм завершився дуже успішно, і українці пішли на перерву з комфортною перевагою 2:0.

На початку другого тайму обидва тренери вдалися до масштабних ротацій. Польща одразу здійснила п’ять замін, а у складі збірної України Бондар замінив Романчука. Господарі намагалися переломити хід зустрічі та активніше пішли вперед, створивши кілька небезпечних моментів. На 55-й хвилині після помилки українців у захисті Свідерський опинився на вигідній позиції, але Трубін продемонстрував чудову реакцію та врятував свою команду. Невдовзі Залевські небезпечно виконав штрафний, однак влучив у стінку.

Після цього Мальдера вирішив випустити Назаренка, Шапаренка та Пономаренка замість Ярмоленка, Судакова та Яремчука. Українці дедалі більше контролювали м’яч у центрі поля та не дозволяли полякам створювати системний тиск. У заключній частині матчу українці діяли впевнено та спокійно доводили справу до перемоги. На 72-й хвилині Жуковський після подачі зі штрафного пробив головою над воротами, а на 80-й хвилині чудову нагоду довести рахунок до розгромного мав Бондар, проте його удар після передачі Назаренка парирував Булка. Наприкінці зустрічі Польща вже не змогла створити серйозного тиску на ворота Трубіна, тоді як команда Мальдери грамотно контролювала перебіг гри та впевнено зберегла перевагу в два м’ячі.

Таким чином, Андреа Мальдера переможно дебютував на посаді головного тренера збірної України, хоча його головні виклики ще далеко попереду. 

Футбол. Національні збірні. Товариський матч

Польща – Україна 0:2 (0:2)

  • Голи: Яремчук (34), Ярмоленко (44)

Нагадаємо, що вчора гравець збірної України Ілля Забарний став четвертим українцем, який виграв Лігу чемпіонів

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Ярмоленко Роман Яремчук

