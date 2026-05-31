Забарний – про перемогу в Лізі чемпіонів: Пишаюся тим, що я українець

Оборонець зіграв у переможному фіналі головного єврокубка

Центрбек французького «Парі Сен-Жермен» Ілля Забарний прокоментував тріумф у Лізі чемпіонів 2025/26. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Українець розпочав матч на лаві запасних. Він замінив капітана команди Маркіньйоса в середині овертайму. У серії пенальті черга бити до оборонця збірної України не дійшла.

«Це неймовірно, неймовірний клуб. Я хочу подякувати всім. Ми наполегливо працювали та заслужили це. Я пишаюся тим, що я українець. Ми сильний народ, наші люди сильні, ми не здаємося», – заявив Забарний.

У дебютному сезоні в ПСЖ українець провів 37 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав один гол. Забарний виграв титул Ліги 1, здобув Суперкубок Франції, тріумфував у Міжконтинентальному кубку ФІФА та Лізі чемпіонів.

ПСЖ – «Арсенал»

Каноніри відкрили рахунок у дебюті поєдинку зусиллями нападника Гаверца. Французький гранд відігрався у середині другого тайму. Нападник Дембеле реалізував одинадцятиметровий.

Зрештою, справа дійшла до серії пенальті. Футболісти ПСЖ припустилися одного промаху – оборонець Мендеш не переграв Раю. Натомість в складі Арсенала схибили хавбек Езе та центрбек Габріел, які не влучили в рамку.

Українці з перемогами в Лізі чемпіонів

Центрбек Парі Сен-Жермен став четвертим футболістом із паспортом України з тріумфом у турнірі. Раніше трофей завоювали воротар Андрій Лунін, півзахисник Анатолій Тимощук і нападник Андрій Шевченко.

Голкіпер виграв Лігу чемпіонів двічі з мадридським «Реалом» (2022, 2024). Позбавлений регалій ексхавбек виграв турнір із мюнхенською «Баварією» (сезон 2012/13). Натомість чинний президент УАФ здобув трофей з італійським Міланом у 2003 році.

До слова, раніше збірна України отримала нового головного тренера. Ним прогнозовано став Андреа Мальдера. Італієць підписав контракт на два роки.

Нагадаємо, вінгер лондонського «Челсі» Михайло Мудрик отримав дискваліфікацію на чотири роки. Рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії. Мудрик ще 26 лютого оскаржив вирок організації у Спортивному арбітражному суді.