Збірна України впевнено переграла Польщу в дебюті Мальдери

«Синьо-жовті» оформили перемогу в спарингу

Національна команда України виграла контрольний поєдинок у збірної Польщі. Про це повідомляє «Главком».

На стартовому відрізку обидві команди діяли обережно. Моменти почали виникати з екватору першої половини. Спершу гострішими були господарі. Зокрема, з пострілом Пєтушевскі впорався Трубін.

Утім, поступово підопічні Андреа Мальдери перехопили ініціативу. Та гол «синьо-жовтих» вийшов трохи несподіваним. Яремчук підхопив м'яч після перехоплення Циганкова та класним ударом із-за меж штрафного поклав у кут.

Цей епізод додав упевненості збірній України. Ось Назарина після стандарту пробив повз ворота. А подвоїла перевагу команда Мальдери перед перервою – Циганков отримав пас Миколенка ліворуч і прострілив уздовж воріт, а Ярмоленко переправив м'яч у сітку.

У другій половині з небезпечними моментами було скрутніше. Хоч команди й не зачинялися біля власних воріт і намагалися діяти активно біля чужих, але до справжньої небезпеки справа доходила нечасто. Можливо, позначилася велика кількість змін в обох збірних.

Фактично суперники змарнували по одному гольовому моменту. У складі збірної Польщі Свідерскі не переграв Трубіна в ближньому бою після помилки Миколенка. Натомість у лавах національної команди України Бондар не пробив Булку з гострого кута після прострілу Назаренка.

Зрештою, «синьо-жовті» втримали переможний рахунок. Мальдера на містку національної команди стартував із перемоги. Наступний контрольний поєдинок збірна України матиме 7 червня – проти Данії.

До слова, Олександр Романчук і Геннадій Синчук дебютували в складі збірної України. Перший вийшов у старті та відіграв перший тайм. Натомість другий з'явився з лави запасних у середині другої половини.

Нагадаємо, вінгер лондонського «Челсі» Михайло Мудрик отримав дискваліфікацію на чотири роки. Рішення ухвалила Футбольна асоціація Англії. Мудрик ще 26 лютого оскаржив вирок організації у Спортивному арбітражному суді.