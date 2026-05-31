Світоліна назвала головний позитив майбутнього поєдинку проти Костюк

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Світоліна назвала головний позитив майбутнього поєдинку проти Костюк
Еліна Світоліна вирвала путівку в 1/4 фіналу мейджора
фото: FFT
Перша ракетка України зустрінеться зі співвітчизницею у столиці Франції

Українська тенісистка Еліна Світоліна поділилася очікуваннями від чвертьфіналу «Ролан Гаррос» проти партнерки в збірній України Марти Костюк. Про це повідомляє «Главком».

У четвертому колі змагань обидві спортсменки здобули яскраві перемоги. Світоліна в трьох сетах розібралася зі швейцаркою Беліндою Бенчіч (4:6, 6:4, 6:0). Натомість Костюк вибила екслідерку світового рейтингу Ігу Свьонтек із Польщі (7:5, 6:1).

«Україна буде в півфіналі, тож це вже чудово. Я думаю, що цей турнір може бути одним із найкращих для нас. Це хороше досягнення для українського тенісу. У нас так багато чудових гравчинь у першій сотні, а ще є тенісистки поруч. У ситуації, що склалася через війну, через вторгнення – це справді складно. Я думаю, що це дуже надихає наступне покоління вірити, що колись можна буде грати на цьому корті та перемагати», – заявила Світоліна.

Прийдешній матч стане третім в особистій історії українок. На Australian Open у 2018 році перемогу здобула Світоліна. Натомість у канадському Торонто в 2024-му гору взяла Костюк.

До слова, Дар'я Снігур вилетіла від американки в другому раунді «Ролан Гаррос». Кривдницею українки стала Пейтон Стернс. Їй уродженка Києва поступилася в двох сетах.

Нагадаємо, раніше Ангеліна Калініна прикро програла і покинула «Ролан Гаррос» після першого раунду. Українка поступилася французькій тенісистці Діан Паррі. Вона виграла перший сет «під нуль», але програла два наступних.

Теги: Еліна Світоліна Марта Костюк теніс Ролан Гаррос

