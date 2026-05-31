Одноклубник Забарного визнаний найкращим у сезоні Ліги чемпіонів

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

УЄФА оголосила героїв змагального року в турнірі

Вінгер французького «Парі Сен-Жермен» Хвіча Кварацхелія став найкращим гравцем Ліги чемпіонів 2025/26. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Грузин доклався до тріумфу команди Луїса Енріке в турнірі. Нападник провів 16 поєдинків у цьому розіграші головного єврокубка. До свого активу він записав 10 голів і сім результативних передач.

Кварацхелія також потрапив до символічної збірної Ліги чемпіонів. Компанію йому склала низка одноклубників. Ідеться про оборонців Маркіньйоса та Нуну Мендеша, хавбека Вітінью і нападника Дембеле.

Також до команди найкращих потрапило тріо фіналіста турніру – лондонського «Арсенала». До них приєдналися два футболісти мюнхенської «Баварії» та представник мадридськогого «Атлетіко». Символічна збірна Ліги чемпіонів 2025/26 (схема 4-4-2): Рая – Льоренте, Маркіньйос, Габріел, Мендеш – Олісе, Райс, Вітінья, Кварацхелія – Дембеле, Кейн.

👕🙌 UEFA's Technical Observer Group has selected its 2025/26 UEFA Champions League Team of the Season... #UCL pic.twitter.com/4Ay7qHP3uj — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2026

До слова, легіонер донецького «Шахтаря» Педро Енріке потрапив до команди сезону Ліги конференцій. Бразилець провів у турнірі дев'ять матчів. До свого активу «гірник» записав один м'яч і одну результативну передачу.

Нагадаємо, раніше УЄФА назвала героїв сезону Ліги Європи. Ним став півзахисник бірмінгемської «Астон Вілли» Морган Роджерс. Хавбек провів 15 матчів у Лізі Європи в цій кампанії, у яких забив три м'ячі та віддав п'ять результативних передач.