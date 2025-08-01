Внаслідок бомбардування загинули десятки тисяч мешканців Хіросіми, а вона сама була повністю зруйнована

У Росії знімуть фільм про одіозного чотириразового олімпійського чемпіона з біатлону Олександра Тихонова. Про це розповів міністр спорту Росії Михайло Дегтярьов, повідомляє «Главком».

«4-разовий олімпійський чемпіон, 11-разовий чемпіон світу, багаторазовий чемпіон СРСР, легенда спорту – Олександр Іванович Тихонов. Незабаром унікальна біографія біатлоніста Тихонова знайде своє відображення на великих екранах», – написав Дегтярьов.

Нещодавно Тихонов відзначився людиноненависницькою заявою щодо України.

«Я б із тієї частини України, де є нацисти, давно Хіросіму зробив і весь світ би спокійно жив. Не всю Україну, звісно, ​​а саме нацистів. Заодно й англійцям би зад натер», – сказав Тихонов в інтерв'ю російським пропагандистам.

Тихонову не сподобалася заява голкіпер клубу «Кременчук» та національної збірної України Едуард Захарченко, який заявив, що бажає прихильнику російського диктатора Володимира Путіна Олександру Овечкіну, щоб «йому відірвало ноги».

Бомбардування Хіросіми – ядерна атака США проти Японії наприкінці Другої світової війни, здійснена 6 серпня 1945 року скиданням ядерної бомби на японське місто Хіросіма. Це було перше у світі використання ядерної зброї під час військових дій. Через бомбардування загинули десятки тисяч мешканців Хіросіми, а вона сама була повністю зруйнована.

Нагадаємо, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування.

У неділю, 27 липня, Єгорян стала переможницею чемпіонату світу у Тбілісі. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.

Як повідомлялося, у російських ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, що захисники України знищили титулованого російського спортсмена Сергія Павлика.

Сергій Павлик народився 5 квітня 1987 року.

Він був 10-тиразовим чемпіоном Росії з боротьби куреш, дворазовим чемпіоном світу, дворазовим чемпіон з боротьбі на поясах на літній універсіаді 2013 року.

Нагороджений Почесною грамотою президента Росії за визначні спортивні досягнення.

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Фетісов істерично відреагував на рішення організаторів Вільнюського марафону щодо участі російських спортсменів.

Вільнюський марафон раніше оголосив, що результати російських та білоруських спортсменів не будуть визнані, у разу здобуття ними призових місць.

«Вакханалія продовжується. Рішення Вільнюського марафону – це вже повне знущання з наших спортсменів. Брати участь у таких змаганнях і на таких умовах – не поважати себе», – заявив Фетисов.

Вільнюський марафон має відбутися 14 вересня.