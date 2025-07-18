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Зірка «Тіней забутих предків» зустрічається з чоловіком, який молодший за неї на 25 років

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Лариса Кадочникова досі носить звання народної артистки Росії
фото: glavcom.ua

Стосунки Кадочникової з 62-річним адвокатом тривають вже шість років, проте шлюб оформлювати вони поки не планують

87-річна акторка Лариса Кадочникова, яка зіграла головну героїню у фільмі «Тіні забутих предків», перебуває у стосунках з адвокатом, який молодший на 25 років. Про це вона розповіла в інтерв’ю виданню Oboz.ua, передає «Главком».

«Він дійсно молодший. Красивий, дуже розумний і неймовірно патріотичний. Я навіть не очікувала, що він буде так переживати за долю України, допомагати. Я дуже пишаюся ним. Як ми познайомилися? Він допомагав мені з юридичними питаннями після смерті другого чоловіка. А потім якось самі собою зблизилися. Але він людина непроста – мені взагалі по життю трапляються чоловіки з характером», – розповіла вона.

Кадочникова розповіла, що стосунки з цим чоловіком тривають вже шість років. Однак оформлювати шлюб пара не поспішає.

«Не знаю, подивимося, як буде. Згодом я зрозуміла, що штамп у паспорті – не головне. Важливіше, що відбувається у стосунках», – зазначила акторка.

До цього Кадочникова була двічі заміжньою. Першим чоловіком був режисер Юрій Іллєнко, з яким вона прожила 18 років. Після розлучення вона одружилася з Михайлом Саранчуком, з яким прожила три десятиліття до його смерті у 2014 році.

Нагадаємо, що попри усі жахи війни, зв’язок із Росією для Кадичникової продовжує залишатися цінністю. Зокрема, вона отримала з рук Путіна звання народної артистки Росії. Таке ж звання вона має і в Україні.

Кадочникова у коментарі «Главкому» розповіла, що не бачить проблем у тому, що досі носить це звання. Вона нагадала, що отримала відзнаку за багаторічну працю, зокрема за три роки роботи у московському театрі «Современник», «найбільш вільному театрі країни». І за багато, у тому числі, головних ролей у художніх фільмах.

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Теги: акторка народний артист росія

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Життя

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