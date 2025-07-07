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У російському Мінтрансі ще одна загадкова смерть

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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У російському Мінтрансі ще одна загадкова смерть
фото з відкритих джерел

Олексій Корнійчук помер під час наради в будівлі Мінтрансу

Помер заступник начальника відділу управління майном агентства залізничного транспорту Мінтрансу Росії Олексій Корнійчук. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Попередня причина смерті, за даними пропагандистів, – зупинка серця. Зазначається, що під час наради в будівлі Мінтрансу в Москві Корнійчук різко підвівся, після чого впав на підлогу і помер. Йому було 42 роки.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ексміністр транспорту Росії Роман Старовойт наклав на себе руки. Це сталося після того, як кремлівський диктатор Володимир Путін підписав указ про його відставку.

Роман Старовойт знайдений убитим у Підмосков'ї. Чоловік начебто скоїв суїцид у своєму будинку в Одинцовському районі.

Смерть колишнього посадовця підтвердила офіційна представниця Слідчого комітету Росії Світла Петренко. Слідство встановлює обставини смерті, основна версія самогубство. Тіло Старовойта було знайдено в автомобілі з вогнепальним пораненням.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни в Росії було вже багато випадків, коли топ-менеджери («Лукойл», « «Газпром», «Новатек») раптово помирали або вчинили суїцид.

Зокрема, у жовтні 2024 у Москві було знайдено мертвим колишнього віцепрезидента російського концерну «Юкос» Михайла Рогачова. 

А у липні 2022 у Росії загадково загинув вже п’ятий топ-менеджер, пов’язаний з «Газпромом»

У Республіці Карелія було виявлено мертвим російського окупанта Андрія Ткаченка, який був одним із найближчих соратників керівника приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина. 28 жовтня Ткаченко, його друг та син вирушили на катері на озеро Сегозеро, перебуваючи на відстані 400 метрів від берега, ймовірно, трапилась якась подія, яка забрала життя окупанта.

Також померла людина, яка могла знати правду про здоров'я Путіна.

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Теги: слідство самогубство росія смерть

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