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Польща просить своїх громадян не відвідувати Росію

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Польща просить своїх громадян не відвідувати Росію
Польське зовнішньополітичне відомство пояснило своє рішення кількома причинами
фото з відкритих джерел

Польща закликає своїх громадян не відвідувати Росію

Міністерство закордонних справ Польщі рекомендувало громадянам країни утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польське МЗС.

Польське зовнішньополітичне відомство пояснило своє рішення кількома причинами. Однією з головних причин, яку називає МЗС Польщі – триваюча агресивна війна Росії проти України, яка створює непередбачувані ризики. Також РФ визнала Польщу «недружньою державою», що може вплинути на безпеку та права польських громадян на її території.

Окрім цього польське МЗС наголошує, що через скорочення кількості консульських працівників Республіки Польща в Росії, можливості надання допомоги громадянам країни у разі потреби є значно обмеженими.

Як відомо, речник польського МЗС Павел Вронський прокоментував інформацію про закриття Росією генерального консульства у Калінінграді начебто через «ворожі дії» Варшави. Посадовець заявив, що країна не вживає заходів проти РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TVP Info.

За словами Вронського, Росія виправдовує своє рішення начебто дзеркальною відповіддю на закриття російського консульства в Кракові. Однак речник МЗС Польщі наголосив, що рішення російської влади є несправедливим, оскільки консульство в Кракові було закрито в результаті доведення причетності російських спецслужб до підпалу торгового центру у Варшаві.

Нагадаємо, Російська Федерація закриває консульство Польщі, яке розташоване в Калінінграді. З 29 серпня 2025 року країна відкликає згоду на роботу генерального консульства Польщі у відповідь на рішення польської влади закрити консульство РФ у Кракові.

Причиною такого рішення стали «необґрунтовані та ворожі дії» польської влади, яка закрила російське консульство «під надуманим приводом». Російське МЗС пообіцяло, що жоден недружній випад, спрямований проти Москви, «не залишиться без відповідної реакції і наслідків».

Як відомо, польська влада вирішила закрити генконсульство Росії у Кракові. Країна довела причетність російських спецслужб до диверсії з підпалом торговельного центру «Маривільська 44» у Варшаві. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звинуватив російські спецслужби в організації підпалу, який спричинив масштабну пожежу в торговельному центрі минулого року.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, якщо Росія не перестане готувати та здійснювати диверсії в Європі, то польська влада закриє всі її консульства в країні.

До слова, унаслідок російського удару у ніч проти 4 липня було пошкоджено консульський відділ польського посольства.

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Теги: Польща росія МЗС

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