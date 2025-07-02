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Трамп зняв санкції з низки компаній РФ – Moscow Times

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Трамп зняв санкції з низки компаній РФ – Moscow Times
фото з відкритих джерел

З санкцій виключено колишнього президента Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ), колишнього голову Калмикії 

Президент США Дональд Трамп з 1 липня скасував санкції проти Сирії. Внаслідок чого виключено з «чорних списків» деякі російські банки, установи та фізичних осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Зазначається, що у результаті з санкцій виключено колишнього президента Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ), колишнього голову Калмикії Кірсана Ілюмжинова. У 2015 році його звинуватили в підтримці режиму тодішнього президента Сирії Башара Асада. Тоді активи Ілюмжинова на території США було заморожено.

«Я пов'язую це з тим, що веду дуже активну міжнародну діяльність. Зокрема, бував у Північній Кореї, Сирії, зустрічався з Башаром Асадом», – коментував цю ситуацію Ілюмжинов.

Також під сирійськими санкціями перебували й деякі російські компанії, з яких нині США зняли санкції. Зокрема, банк «Російський фінансовий альянс», який належав Ілюмжинову.

До того ж із «чорного списку» прибрали «Темпбанк» (позбувся ліцензії у 2017 році), «Мир Бизнес Банк» (російська юридична особа іранського Bank Melli Iran), державне підприємство «РФК-Банк», російське федеральне державне підприємство «Промсир'єімпорт», російська державна компанія «Рособоронекспорт» (єдиний в РФ державний посередник з експорту/імпорту озброєння), «Глобальні концепції груп», Global Vision Group, «СТГ Логістик», Maritime Assistance та інші.

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про скасування багаторічних санкцій, які діяли щодо Сирії з 2004 року. Як зазначається в заяві, новий указ має на меті сприяти стабілізації ситуації в Сирії та підтримати її поступ на шляху до миру.

Водночас окремі обмеження залишаються чинними. Санкції продовжать діяти стосовно Башара Асада, його оточення, осіб, причетних до порушень прав людини, торгівлі наркотиками, виготовлення хімічної зброї, а також представників ІДІЛ, його філій та іранських проксі.

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Теги: Дональд Трамп росія санкції

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