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Російський футболіст поскаржився на якість медицини у Швейцарії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Російський футболіст поскаржився на якість медицини у Швейцарії
Антон Міранчук виступає за «Сьон» з вересня 2024 року

Міранчук заявив, що «звик до якості медицини в Росії»

Російський півзахисник Антон Міранчук, який виступає за «Сьон» з вересня 2024 року, порівняв якість медицини в Росії та Швейцарії. Про це повідомляє «Главком».

«Як у Швейцарії з медициною? Є питання. Наприклад, зі страховками. Або ось швидку взагалі не викликати – дитину самим треба везти, і ще невідомо, куди саме, де відкрито. Ще випадок. Прийшли до лікаря, а вона так подивилася швидко і каже: «Та саме пройде, тралі-валі». Начебто там взагалі не паряться. Ми звикли до якості медицини в Росії – лікарі тобі реально допоможуть і пропишуть щось серйозне. Але, може, тут є й поганий бік», – заявив Міранчук.

Нагадаємо, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування.

У неділю, 27 липня, Єгорян стала переможницею чемпіонату світу у Тбілісі. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.

Як повідомлялося, у російських ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, що захисники України знищили титулованого російського спортсмена Сергія Павлика.

Сергій Павлик народився 5 квітня 1987 року.

Він був 10-тиразовим чемпіоном Росії з боротьби куреш, дворазовим чемпіоном світу, дворазовим чемпіон з боротьбі на поясах на літній універсіаді 2013 року.

Нагороджений Почесною грамотою президента Росії за визначні спортивні досягнення.

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Фетісов істерично відреагував на рішення організаторів Вільнюського марафону щодо участі російських спортсменів.

Вільнюський марафон раніше оголосив, що результати російських та білоруських спортсменів не будуть визнані, у разу здобуття ними призових місць.

«Вакханалія продовжується. Рішення Вільнюського марафону – це вже повне знущання з наших спортсменів. Брати участь у таких змаганнях і на таких умовах – не поважати себе», – заявив Фетисов.

Вільнюський марафон має відбутися 14 вересня.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ росія Швейцарія медицина

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