На ринку продажу боргів у РФ склалася нетипова ситуація: обсяги ростуть, ціни падають

У першому кварталі 2025 року середня ціна боргових портфелів становила 6,6% від суми основного боргу, але в другому кварталі вона знизилася до 4,73%

У першому півріччі 2025 року обсяг угод із продажу прострочених боргів на російському ринку значно збільшився. За даними дослідження, обсяг закритих угод склав 142,7 млрд рублів, що на 30,2% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Однак на тлі зростання угод спостерігається незвичайна ситуація: попри збільшення обсягів, ціни на боргові портфелі почали знижуватися. Як зазначає Павло Міхмель, керуючий директор ПКБ, цей тренд відрізняється від очікуваної динаміки, коли зростання обсягів мало б супроводжуватися підвищенням цін. За даними дослідження, у першому кварталі 2025 року середня ціна боргових портфелів становила 6,6% від суми основного боргу, але в другому кварталі вона знизилася до 4,73%.

Ці тенденції підтверджуються даними з електронного торговельного майданчика «Ринок боргів», де ціна за борги в першому півріччі була на 34% нижчою, порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Причини зниження цін на борги, на думку експертів, криються у високих ставках, які збільшують вартість фондування для покупців боргових портфелів. Доступ до банківських кредитів і ринку цінних паперів сьогодні обмежений для більшості компаній, що робить ринок більш концентрованим і стримує зростання цін.

Крім того, на ринок також впливають нові сегменти, такі як борги банкрутів, і регуляторні зміни, вказує Євгенія Уткіна, заступник генерального директора АБК. Водночас на ринку агентського стягнення було зафіксовано рекордне зростання обсягів. У першому кварталі 2025 року банки і МФО передали колекторам 13,3 млн боргів на суму 333 млрд рублів, що на 66% більше за кількістю і на 30,6% більше за обсягом порівняно з тим же періодом 2024 року.

Основною причиною зростання є прискорене передання боргів колекторам одразу після виникнення прострочення. Середній термін боргів, що передаються, у сегменті банківського прострочення знизився з 97 до 90 днів, а в МФО – з 70 до 63 днів. Унаслідок збільшення частки МФО на ринку, їхні обсяги переданих боргів за перший квартал 2025 року склали 36%, тоді як банки знизили свою частку до 56%.

До слова, дефіцит бюджету РФ за перше півріччя становив 3,7 трлн руб. або 1,7% ВВП, випливає із попередньої оцінки Мінфіну. За червень він зріс на 300 млрд руб. Діра у скарбниці більш ніж у шість разів більша, ніж було у січні-червні 2024 року (0,6 трлн руб., або 0,3% ВВП).

Також у першому кварталі поточного року державна підтримка малого і середнього бізнесу в Росії впала на 43% – з 127,8 до 72,3 млрд рублів (приблизно $1,6 млрд та $0,9 млрд відповідно). Це менше, ніж навіть у 2022 році, коли РФ почала повномасштабну війну проти України.