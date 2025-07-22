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Матчі «Олександрії» з «Партизаном» у Лізі Конференцій пройдуть без гостьових глядачів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Матчі «Олександрії» з «Партизаном» у Лізі Конференцій пройдуть без гостьових глядачів
«Олександрія» зіграє з «Партизаном» у кваліфікації Ліги конференцій

З метою забезпечення порядку та уникнення ризиків, гостьовим уболівальникам не буде дозволено відвідувати поєдинки

Матчі «Олександрії» та «Партизана» у Лізі Конференцій пройдуть без гостьової підтримки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Олександрію».

Матчі другого раунду Ліги конференцій УЄФА між «Олександрією» та «Партизаном» відбудуться без присутності гостьових уболівальників. Таке рішення було прийнято організаторами турніру та обома клубами після всебічного аналізу питань безпеки.

З метою забезпечення порядку та уникнення ризиків, гостьовим уболівальникам не буде дозволено відвідувати ці поєдинки.

Нагадаємо, у понеділок, 21 липня, УЄФА провело жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, у якому були визначені потенційні суперники для київського «Динамо» залежно від результату матчу проти мальтійського клубу «Хамрун Спартанс».

У разі успіху в протистоянні з «Хамрун Спартанс» динамівці зустрінуться в наступному раунді з переможцем пари «Пафос» (Кіпр) / «Маккабі» Тель-Авів (Ізраїль).

Перші матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів заплановані на 5-6 серпня, матчі-відповіді – на 12 серпня.

Як повідомлялося, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2025/2026.

На цій стадії визначено потенційних суперників українських клубів, що виступають у другому раунді кваліфікації – «Олександрії» та «Полісся». Обидва колективи стартують із другого раунду: «Олександрія» грає з сербським «Партизаном», а «Поліссю» протистоятиме клубу «Санта Колома» з Андорри (матчі відбудуться 24-го та 31 липня).

У разі вдалого проходження другого раунду, у третьому раунді кваліфікації «Олександрія» зустрінеться з переможцем пари «Мідтьюлланд» (Данія) – «Хіберніан» (Шотландія), а на «Полісся» очікує побачення з сильнішим у парі «Пакш» (Угорщина) – «Марібор» (Словенія).

Щодо «Шахтаря», який бере участь у другій кваліфікації Ліги Європи, то в разі поразки від турецького «Бешикташа» гірники автоматично потраплять до третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. За такого розкладу вони зустрінуться з переможцем пари «Сент Патрікс» (Ірландія) – «Нимме Калью» (Естонія). 

Третій раунд кваліфікації Ліги конференцій

«Олександрія» (Україна)/«Партизан» (Сербія) – «Мідтьюлланд» (Данія)/«Хіберніан» (Шотландія)

«Полісся» (Україна)/«Санта Колома» (Андорра) – «Пакш» (Угорщина)/«Марібор» (Словенія)

«Сент Патрікс» (Ірландія)/«Нимме Калью» (Естонія) – «Бешикташ» (Туреччина)/«Шахтар» (Україна)

Матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій відбудуться 7-го та 14 серпня. Переможці пар пройдуть до раунду плей-оф, а клуби, які поступляться, завершать виступи у єврокубках.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Олександрія Ліга конференцій

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