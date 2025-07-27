Карта бойових дій в Україні станом на 27 липня 2025 року

На фронті за минулу добу відбулося 153 бойових зіткнення

Триває 1250-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 153 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

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Противник завдав двох ракетних та 62 авіаційних ударів, застосував 28 ракет та скинув 124 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 5 754 обстріли, зокрема 51 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 927 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів: Білогір’я, Оріхів, Щербаки Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили один артилерійський засіб та один склад боєприпасів противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби українські воїни відбили дев’ять атак загарбників. Також ворог завдав восьми авіаударів, застосувавши при цьому 17 керованих авіабомб, та здійснив 337 обстрілів, десять із яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог чотири рази штурмував позиції наших підрозділів поблизу Стариці, Красного Першого та в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Радьківки, Куп’янська та Загризового.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 16 разів. Намагався прорвати оборону поблизу населених пунктів Новий Мир, Зелений Гай, Греківка, Шандриголове, Колодязі, Карпівка та Торське.

На Сіверському напрямку

Ворог здійснив дві спроби прориву в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку

Противник двічі безуспішно атакував позиції Сил оборони в напрямку Предтечиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив три атаки в районах Торецька та Олександро-Калинового.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 63 штурми агресора у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоторецьк, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Покровськ, Звірове, Удачне, Котлине, Новопавлівка, Олексіївка, Родинське, Муравка та в напрямку Новопідгороднього.

На Новопавлівському напрямку

Противник здійснив 12 атак поблизу населених пунктів Темирівка, Толстой, Новохатське, Мирне, Зелений Гай, Маліївка, Воскресенка.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 920 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, чотири бойові броньовані машини, 10 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 199 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 11 крилатих ракет та 122 одиниці автомобільної техніки окупантів.

Нагадаємо, триває 1250-й день повномасштабної війни в Україні.