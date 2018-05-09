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    Російський клуб заблокував у соцмережі фаната, який привітав команду з виходом у Лігу Європи

    Фанат привітав команду з виходом у Лігу Європи, після чого отримав бан від клубу
    Офіційний акаунт «Зеніта» в соцмережі «ВКонтакте» вирішив заблокувати вболівальника, який привітав клуб із сумнівним досягненням. Про це інформує soccer.ru. Фанат привітав команду з виходом у Лігу Європи, після чого отримав бан від клубу. «Зеніт», який має найбільший бюджет у Росії, за тур до фінішу чемпіонату
    • Сьогодні, 16:46
    • Розсилка
    ФК Зеніт
    ФК Зеніт

    Фанат привітав команду з виходом у Лігу Європи, після чого отримав бан від клубу

    Офіційний акаунт «Зеніта» в соцмережі «ВКонтакте» вирішив заблокувати вболівальника, який привітав клуб із сумнівним досягненням.

    Про це інформує soccer.ru.

    Фанат привітав команду з виходом у Лігу Європи, після чого отримав бан від клубу. «Зеніт», який має найбільший бюджет у Росії, за тур до фінішу чемпіонату втратив шанси потрапити у топ-3 РФПЛ, що дає змогу грати наступний сезон в Лізі чемпіонів.

    Нагадаємо, Роберто Манчіні найближчим часом повинен покинути «Зеніт» та очолити збірну Італії.

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