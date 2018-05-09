Російський клуб заблокував у соцмережі фаната, який привітав команду з виходом у Лігу Європи
- Сьогодні, 16:46
-
Розсилка
ФК Зеніт
Фанат привітав команду з виходом у Лігу Європи, після чого отримав бан від клубу
Офіційний акаунт «Зеніта» в соцмережі «ВКонтакте» вирішив заблокувати вболівальника, який привітав клуб із сумнівним досягненням.
Про це інформує soccer.ru.
Фанат привітав команду з виходом у Лігу Європи, після чого отримав бан від клубу. «Зеніт», який має найбільший бюджет у Росії, за тур до фінішу чемпіонату втратив шанси потрапити у топ-3 РФПЛ, що дає змогу грати наступний сезон в Лізі чемпіонів.
Нагадаємо, Роберто Манчіні найближчим часом повинен покинути «Зеніт» та очолити збірну Італії.