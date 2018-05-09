Російський клуб заблокував у соцмережі фаната, який привітав команду з виходом у Лігу Європи

Фанат привітав команду з виходом у Лігу Європи, після чого отримав бан від клубу

Офіційний акаунт «Зеніта» в соцмережі «ВКонтакте» вирішив заблокувати вболівальника, який привітав клуб із сумнівним досягненням. Про це інформує soccer.ru. Фанат привітав команду з виходом у Лігу Європи, після чого отримав бан від клубу. «Зеніт», який має найбільший бюджет у Росії, за тур до фінішу чемпіонату