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Шалені кошти. Стало відомо, яку суму отримає переможець клубного чемпіонату світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Шалені кошти. Стало відомо, яку суму отримає переможець клубного чемпіонату світу
Клубний чемпіонат світу з футболу пройде в США з 14 червня по 13 липня 2025 року
фото: FIFA

Тріумфатор клубного чемпіонату світу з футболу зможе отримати більше $100 мільйонів

Переможець клубного чемпіонату світу з футболу заробить близько $125 мільйонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФІФА.

Модель розподілу призових на турнірі включатиме загальний призовий фонд – 1 млрд доларів, у тому числі 475 млн за спортивні досягнення та 525 млн за участь.

За кожну перемогу на груповій стадії клуб заробить $2 млн., за нічию – $1 млн., вихід до 1/8 фіналу принесе учаснику $7,5 млн., у чвертьфінал – $13,125 млн., у півфінал – $21 млн.

Фіналіст заробить ще $30 млн., а чемпіон – $40 млн. доларів.

Клубний чемпіонат світу з футболу пройде в США з 14 червня по 13 липня 2025 року. Вперше у турнірі візьмуть участь 32 команди. Фінал клубного чемпіонату світу відбудеться на «Метлайф Стедіум» в Нью-Джерсі.

Нагадаємо, збірна Аргентини з футболу достроково забезпечила собі місце на чемпіонаті світу 2026 року.

У матчі 14 туру відбіркового турніру чемпіонату світу 2026 року збірна Аргентини розгромила команду Бразилії .

Зустріч у Буенос-Айресі завершилася з рахунком 4:1. У переможців голи забили Хуліан Альварес, Енцо Фернандес, Алексіс Макаллістер та Джуліано Сімеоне. У Бразилії відзначився Матеус Кунья.

Аргентина – Бразилія – 4:1 (3:1)

Голы: Альварес (4), Фернандес (12), Макаллістер (37), Сімеоне (71). – Кунья (26).

Аргентинці лідирують у відбірковій групі з 10 команд і вже не опустяться нижче 6 місця. Нагадаємо, перші 6 збірних гарантовано зіграють на мундіалі. Таким чином, збірна Аргентини достроково забезпечила собі місце на чемпіонаті світу 2026 року.

Нагадаємо, що Аргентина є чинним чемпіоном світу з футболу.

Чемпіонат світу 2026 року. Відбірний цикл

УЄФА (Європа) має 16 путівок. Відбір в європейській зоні триватиме з березня 2025-го до березня 2026 року і складатиметься з двох раундів.

1 раунд кваліфікації: 12 груп по п’ять чи по чотири збірні зіграють у період із березня до листопада 2025 року за традиційною груповою системою. 12 переможців груп отримають прямі путівки до фінальної стадії.

12 команд, що посядуть другі місця, та чотири найкращі переможці груп Ліги націй, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі європейської кваліфікації, візьмуть участь у стикових мінітурнірах.

2 раунд кваліфікації: стикові мінітурніри в березні 2026 року складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів. 16 учасників розіб’ють на чотири шляхи плей-оф. Чотири переможці отримають путівки на чемпіонат світу. 

АФК (Азія): 8 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КАФ (Африка): 9 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

КОНКАКАФ (Північна і Центральна Америка): 3 організатори турніру + 3 путівки + 2 місця в міжконтинентальному плей-оф.

КОНМЕБОЛ (Південна Америка): 6 путівок + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

ОФК (Океанія): 1 путівка + 1 місце в міжконтинентальному плей-оф.

Міжконтинентальний плей-оф: 2 путівки.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА

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