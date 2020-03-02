Шабліст Василь Гумен приніс Україні перше золото Євро з фехтування
Досі Василь медалей на змаганнях такого рівня не здобував
Український шабліст Василь Гумен став переможцем юніорського чемпіонату Європи в хорватському Поречі.
Українець вийшов із групи з усіма перемогами й стартував під третім номером посіву в турі прямого вибування. В 1/16 фіналу Гумен не зазнав проблем із німцем Штефаном Фрідгаймом (15:8), далі пройшов нідерландця Леона Шлаффера (15:10) і не залишив шансів росіянину Нікіті Преснову (15:4).
Наступні два поєдинки видались найважчими в «олімпійці» для Василя. У півфіналі український шабліст з мінімальною перевагою здолав ще одного представника з Росії Кірілла Тюлюкова (15:14), а у фіналі з аналогічним рахунком виграв у італійця Луки Фіоретто.
Результати Євро-2020 серед юніорів
Шабля. Хлопці
1. Василь Гумен (Україна)
2. Лука Фіоретто (Італія)
3. Кірілл Тюлюков (Росія)
3. Крістіан Рабб (Угорщина)
…
8. Іван Писаренко (Україна)
26. Богдан Боговин (Україна)
36. Дмитро Шостак (Україна)
Таким чином, Гумен приніс збірній Україні першу медаль на змаганнях у Поречі. Також ця золота нагорода стала дебютною для нашого фехтувальника на юніорських континентальних першостях.