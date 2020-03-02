Шабліст Василь Гумен приніс Україні перше золото Євро з фехтування



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Несамовита радість української команди на честь перемоги Василя Гумена Федерація фехтування України

Досі Василь медалей на змаганнях такого рівня не здобував

Український шабліст Василь Гумен став переможцем юніорського чемпіонату Європи в хорватському Поречі.

Українець вийшов із групи з усіма перемогами й стартував під третім номером посіву в турі прямого вибування. В 1/16 фіналу Гумен не зазнав проблем із німцем Штефаном Фрідгаймом (15:8), далі пройшов нідерландця Леона Шлаффера (15:10) і не залишив шансів росіянину Нікіті Преснову (15:4).

Наступні два поєдинки видались найважчими в «олімпійці» для Василя. У півфіналі український шабліст з мінімальною перевагою здолав ще одного представника з Росії Кірілла Тюлюкова (15:14), а у фіналі з аналогічним рахунком виграв у італійця Луки Фіоретто.

Результати Євро-2020 серед юніорів

Шабля. Хлопці

1. Василь Гумен (Україна)

2. Лука Фіоретто (Італія)

3. Кірілл Тюлюков (Росія)

3. Крістіан Рабб (Угорщина)

…

8. Іван Писаренко (Україна)

26. Богдан Боговин (Україна)

36. Дмитро Шостак (Україна)

Таким чином, Гумен приніс збірній Україні першу медаль на змаганнях у Поречі. Також ця золота нагорода стала дебютною для нашого фехтувальника на юніорських континентальних першостях.

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