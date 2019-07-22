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    Україна виграла срібло на чемпіонаті світу з фехтування

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    Українська шпажисти довели свій клас - Україна виграла срібло на чемпіонаті світу з фехтування
    Українська шпажисти довели свій клас
    FIE

    Наші шпажисти поступилися чинним олімпійським чемпіонам

    Збірна України з фехтування на шпагах у складі Богдана Нікішина, Ігоря Рейзліна, Анатолія Герея та Романа Свічкаря стала срібним призером чемпіонату світу в Будапешті.

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    У фіналі українці в рівному поєдинку поступились Франції - другому номеру рейтингу FIE - з рахунком 37:45.

    У протистоянні лідерів команд олімпійський чемпіон Яннік Борель вивів французів уперед - 5:3. Фаворити були попереду до третього бою, в якому Роман Свічкар у протистоянні з Даніелем Жереном відігрався з рахунку 7:10 і вивів нашу команду вперед - 13:12.

    З того моменту Україна тривалий час лідирувала. Максимальною перевагу нашої команди зробив Анатолій Герей, який у мікробою з тим же Жереном довів перевагу до 28:24.

    Але врешті Ронан Ґюстен у протистоянні зі Свічкарем та Жерен проти Нікішина рахунок зрівняли - 35:35. Шансів перед заключною дуеллю між лідером французів Борелем і третім номером нашої команди стало менше. І справді, досвідченіший Яннік шквалом накинувся на українця і виграв своє протистояння 2:10 всього за півтори хвилини.

    Нагадаємо, що на шляху до фіналу наша команда виграла три бої.

    Додамо також, що наші шпажисти були чемпіонами світу-2015.

    Всього ж на поточному чемпіонаті світу з фехтування у Будапешті в української збірної вже чотири нагороди - золото шаблістки Ольги Харлан і бронзи шпажистів Олени Кривицької та Ігоря Рейзліна.

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