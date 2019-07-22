Україна виграла срібло на чемпіонаті світу з фехтування



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Українська шпажисти довели свій клас FIE

Наші шпажисти поступилися чинним олімпійським чемпіонам

Збірна України з фехтування на шпагах у складі Богдана Нікішина, Ігоря Рейзліна, Анатолія Герея та Романа Свічкаря стала срібним призером чемпіонату світу в Будапешті.

У фіналі українці в рівному поєдинку поступились Франції - другому номеру рейтингу FIE - з рахунком 37:45.

У протистоянні лідерів команд олімпійський чемпіон Яннік Борель вивів французів уперед - 5:3. Фаворити були попереду до третього бою, в якому Роман Свічкар у протистоянні з Даніелем Жереном відігрався з рахунку 7:10 і вивів нашу команду вперед - 13:12.

З того моменту Україна тривалий час лідирувала. Максимальною перевагу нашої команди зробив Анатолій Герей, який у мікробою з тим же Жереном довів перевагу до 28:24.

Але врешті Ронан Ґюстен у протистоянні зі Свічкарем та Жерен проти Нікішина рахунок зрівняли - 35:35. Шансів перед заключною дуеллю між лідером французів Борелем і третім номером нашої команди стало менше. І справді, досвідченіший Яннік шквалом накинувся на українця і виграв своє протистояння 2:10 всього за півтори хвилини.

Нагадаємо, що на шляху до фіналу наша команда виграла три бої.

Додамо також, що наші шпажисти були чемпіонами світу-2015.

Всього ж на поточному чемпіонаті світу з фехтування у Будапешті в української збірної вже чотири нагороди - золото шаблістки Ольги Харлан і бронзи шпажистів Олени Кривицької та Ігоря Рейзліна.