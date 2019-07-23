Харлан: не очікувала, що стану чемпіонкою світу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ольга Харлан вже увійшла в історію FIE

Наша фехтувальниця хотіла би фехтувати так само через рік у Токіо

Сьогодні в Будапешті (Угорщина) завершується чемпіонат світу з фехтування. Збірна України виступає на цих змаганнях неймовірно вдало - золото, срібло і дві бронзи. При цьому сьогодні ще один потенційно медальний наш вид - командні змагання жінок-шаблісток. Звісно, головні сподівання у цьому турнірі пов'язуємо з олімпійською чемпіонкою Ольгою Харлан, якій у Будапешті вже підкорилося унікальне досягнення - вона стала першою в історії жіночого фехтування чотириразовою чемпіонкою світу в особистій першості.

«Досі не можу повірити, що дійсно зробила це, - сказала Ольга. - Я неймовірно щаслива. Просто немає слів, тільки емоції. Ви бачили мене, коли я тільки зняла маску після бою. Я не очікувала цього. Була готова, але… Знаєте, ми всі чекаємо на Олімпійські ігри в Токіо в 2020 році, і мені дуже хотілося б фехтувати в Токіо так само, як і тут.

У фіналі я була спокійна. Це все, що було в моїй голові. Тому що якби я почала панікувати за рахунку 14:14, я би почала робити погані помилки. Все було під контролем. Я провела довгу атаку.

Олімпіада буде вже за рік. Усі сподіваються на краще. Перш за все, я хочу потрапити туди зі своєю командою. Мені необхідно буде попрацювати на командних змаганнях, після чого я зможу розслабитися».