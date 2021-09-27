«Шахтар» – «Інтер»: тренер «гірників» Де Дзербі дозволив гравцям розважатися на полі

28 вересня донецька і міланська команди проведуть матч другого туру Ліги чемпіонів

Донецький «Шахтар» готовий до матчу другого туру Ліги чемпіонів з «Інтером». Головний тренер українського клубу Роберто Де Дзербі вважає суперника сильнішим, але сподівається на позитивний результат. Гра відбудеться 28 вересня на столичному НСК «Олімпійський».

«Чемпіон Італії наразі навіть сильніший, ніж минулого сезону. Навіть попри те, що втратив Лукаку і Хакімі. На їхнє місце прийшли не менш сильні гравці. Так само і на тренерській лаві. Антоніо Конте замінив Сімоне Індзагі, якого я дуже добре знаю. Іноді мені щастить і іграх проти його команд, іноді – ні. «Інтер» – складний суперник. Але й ми взяли новий курс, розпочали новий цикл і маємо зіграти сильно, – сказав Роберто Де Дзербі. – Не можу сказати, що не відчуваю тиску. По-іншому я не міг би працювати як тренер. Є очікування, але це нормально. Я сконцентрований на матчі, але теж думаю про поєдинок з «Динамо» в неділю, де нам теж доведеться показати хороший футбол. Навіть якщо ми зробимо все можливе, це не означає, що ми можемо перемогти. «Інтер» сильніше, але я теж думав, що «Шахтар» сильніший «Шерифа», але отримав інший результат. З «Інтером» маємо добре зіграти з м'ячем і без нього, повинні грати сміливо. Всі мої футболісти мають розважатися на полі».

У першому турі групового раунду Ліги чемпіонів «Інтер» поступився «Реалу» (0:1), а «Шахтар» зазнав поразки від «Шерифа» (0:2).

«Інтер» і «Шахтар» розпочнуть матч о 19:45. В іншій грі групи D 28 вересня о 22:00 зіграють «Реал» і «Шериф».