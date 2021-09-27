«Шахтар» – «Інтер»: тренер гостей Індзагі розсипався в компліментах «гірникам»

28 вересня донецька і міланська команди проведуть матч другого туру Ліги чемпіонів

У вівторок, 28 вересня, столичний НСК «Олімпійський» прийме матч другого туру Ліги чемпіонів «Шахтар» – «Інтер». Головний тренер міланського клубу Сімоне Індзагі розповів про очікуваннями від майбутнього матчу.

«Так, добре пам'ятаю той вечір, 21 рік тому, коли я забив «Шахтареві» в Донецьку в його першому матчі в Лізі чемпіонів. З того часу, «Шахтар» зробив величезний шлях у своєму розвитку. Команда стала сильнішою, більш амбітною. Я прекрасно знаю результати цієї команди в останні роки: і півфінал в Лізі Європи, і відмінний виступ в Лізі чемпіонів в минулому сезоні, – наводить слова наставника «Інтера» «Спортарена». – Я бачив матчі «Шахтаря» проти «Монако» в кваліфікації Ліги чемпіонів, гру на Суперкубок з «Динамо» і я бачу, як Де Дзербі просуває свої ідеї, прищеплює їх команді. Він уже багато чого досяг і він адаптує свої ідеї з урахуванням того, які гравці є в команді. У нас атакуюча команда, і ми йдемо вперед великими силами, створюємо багато моментів. Звичайно, трапляються ситуації, коли ми помиляємося і сильний суперник може цим скористатися. Нам потрібно покращувати гру в цьому аспекті».

У першому турі групового раунду Ліги чемпіонів «Інтер» поступився «Реалу» (0:1), а «Шахтар» зазнав поразки від «Шерифа» (0:2).

«Інтер» і «Шахтар» розпочнуть матч о 19:45. В іншій грі групи D 28 вересня о 22:00 зіграють «Реал» і «Шериф».