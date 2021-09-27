«Динамо» втратило лідера перед матчем з «Баварією» в Лізі чемпіонів

Зустріч у Мюнхені пропустить півзахисник столичної команди Віталій Буяльський

Київське «Динамо» прилетіло до Мюнхена на матч другого туру Ліги чемпіонів. На киян чекає зустріч з чемпіоном Німеччини «Баварією». На жаль, не обійшлося без втрат. Гру з лідером нашої групи пропустить півзахисник Віталій Буяльський. Він зазнав пошкодження на тренуванні та залишився в Києві. Зате потрапив до списку захисник Микита Бурда. Через травми він не грав більше року.

Загалом шанс зіграти на «Альянц Арені» мають 24 футболісти. Про це повідосляє офіційний сайт «Динамо».

Воротарі: Бойко, Бущан, Моргун.

Захисники: Бурда, Сирота, Шабанов, Кендзьора, Тимчик, Миколенко, Забарний.

Півзахисники: Гармаш, Вербич, де Пена, Шепелєв, Андрієвський, Лєднєв, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Караваєв, Вітіньйо, Антюх.

Нападники: Шкурін, Супряга.

Матч «Баварія» – «Динамо» відбудеться в середу, 29 вересня, початок – о 22:00.

Того ж дня о 17:00 зіграють 19-річні команди німецького й українського клубів у Юнацькій лізі УЄФА.