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    «Динамо» втратило лідера перед матчем з «Баварією» в Лізі чемпіонів

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    Динамівці вирушили до Мюнхена в цивільних костюмах - «Динамо» втратило лідера перед матчем з «Баварією» в Лізі чемпіонів
    Динамівці вирушили до Мюнхена в цивільних костюмах
    Фото: ФК Динамо

    Зустріч у Мюнхені пропустить півзахисник столичної команди Віталій Буяльський

    Київське «Динамо» прилетіло до Мюнхена на матч другого туру Ліги чемпіонів. На киян чекає зустріч з чемпіоном Німеччини «Баварією». На жаль, не обійшлося без втрат. Гру з лідером нашої групи пропустить півзахисник Віталій Буяльський. Він зазнав пошкодження на тренуванні та залишився в Києві. Зате потрапив до списку захисник Микита Бурда. Через травми він не грав більше року.

    Загалом шанс зіграти на «Альянц Арені» мають 24 футболісти. Про це повідосляє офіційний сайт «Динамо».

    Воротарі: Бойко, Бущан, Моргун.

    Захисники: Бурда, Сирота, Шабанов, Кендзьора, Тимчик, Миколенко, Забарний.

    Півзахисники: Гармаш, Вербич, де Пена, Шепелєв, Андрієвський, Лєднєв, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Караваєв, Вітіньйо, Антюх.

    Нападники: Шкурін, Супряга.

    Матч «Баварія» – «Динамо» відбудеться в середу, 29 вересня, початок – о 22:00.

    Того ж дня о 17:00 зіграють 19-річні команди німецького й українського клубів у Юнацькій лізі УЄФА.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів
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    «Динамо» втратило лідера перед матчем з «Баварією» в Лізі чемпіонів