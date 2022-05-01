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    Як СБУ затримує колаборантів (відео)

    Працівники СБУ затримали чоловіка, у якого на телефоні знайшли антиукраїнські матеріали - Як СБУ затримує колаборантів (відео)
    Працівники СБУ затримали чоловіка, у якого на телефоні знайшли антиукраїнські матеріали

    Наші силовики не дають спокійно дихати антиукраїнським елементам

    Агентство Associated Press оприлюднило відео роботи українських спецслужб.

    Зокрема, працівники СБУ затримали чоловіка, у якого на телефоні знайшли антиукраїнські матеріали.

    Варто зазначити, що при спілкуванні з родичами ймовірного силовики зазначили, що з чоловіком будуть поводитися виключно відповідно чинного законодавства України.

    Нагадаємо, Служба безпеки України провела багатоетапну спецоперацію, в ході якої нейтралізувала глибоко законспіровану диверсійно-розвідувальну групу ворога.

    Раніше Служба безпеки України висунула підозру у держзраді двом громадянам України, яких окупанти призначили «керівниками» Херсона та області.

    Теги: росія окупанти СБУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Як СБУ затримує колаборантів (відео)