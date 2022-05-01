Як СБУ затримує колаборантів (відео)
Наші силовики не дають спокійно дихати антиукраїнським елементам
Агентство Associated Press оприлюднило відео роботи українських спецслужб.
Зокрема, працівники СБУ затримали чоловіка, у якого на телефоні знайшли антиукраїнські матеріали.
Варто зазначити, що при спілкуванні з родичами ймовірного силовики зазначили, що з чоловіком будуть поводитися виключно відповідно чинного законодавства України.
Нагадаємо, Служба безпеки України провела багатоетапну спецоперацію, в ході якої нейтралізувала глибоко законспіровану диверсійно-розвідувальну групу ворога.
Раніше Служба безпеки України висунула підозру у держзраді двом громадянам України, яких окупанти призначили «керівниками» Херсона та області.