Як СБУ затримує колаборантів (відео)

Працівники СБУ затримали чоловіка, у якого на телефоні знайшли антиукраїнські матеріали

Наші силовики не дають спокійно дихати антиукраїнським елементам

Агентство Associated Press оприлюднило відео роботи українських спецслужб.

Зокрема, працівники СБУ затримали чоловіка, у якого на телефоні знайшли антиукраїнські матеріали.

Варто зазначити, що при спілкуванні з родичами ймовірного силовики зазначили, що з чоловіком будуть поводитися виключно відповідно чинного законодавства України.

Нагадаємо, Служба безпеки України провела багатоетапну спецоперацію, в ході якої нейтралізувала глибоко законспіровану диверсійно-розвідувальну групу ворога.

Раніше Служба безпеки України висунула підозру у держзраді двом громадянам України, яких окупанти призначили «керівниками» Херсона та області.