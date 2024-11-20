Шевченко прокоментував гру збірної України проти Албанії

Він зазначив, що це символічна перемога у день, коли Україна перетнула ще одну межу війни

Андрій Шевченко прокоментував вихід збірної України у плей-офф Ліги націй після перемоги над Албанією (2:1). Про це він написав у своїх соціальних мережах.



«Команда показала характер та результат на полі. Хлопці вибороли перемогу в останній грі року та покращили нашу позицію у турнірі. Дякую команді та тренерському штабу за цей результат. Символічна перемога у день, коли Україна перетнула ще одну межу війни та продовжує боротьбу завдяки захисникам і захисницям», – написав Шевченко.

Зазначимо, що збірна жовто-синіх перемогла із рахунком 2:1.

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Нагадаємо, 19 листопада, виповнилося 1000 днів від повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це нагадав Олександр Зінченко, святкуючи гол у ворота албанців.