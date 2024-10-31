Загрози платформи Telegram. Як це вирішити

Це рішення треба ухвалити негайно. Це питання національної безпеки України

Російський Telegram – досі найпопулярніша платформа для майже кожного другого українця. Про це йдеться у дослідженні соціологічної групи «Рейтинг».

47% респондентів назвали Telegram найпопулярнішим джерелом інформації. Далі йдуть:

YouTube (26%),

«Єдиний марафон новин» (21%),

розповідей очевидців подій/знайомих – 19%

офіційні державні джерела – 19%.

Водночас 35% громадян вважають месенджери (зокрема, і Telegram) основним джерелом дезінформації.

Загалом, для більшості українців, згідно з опитуванням, дезінформація є серйозною проблемою.

Про загрози платформи Telegram я неодноразово розповідав у своїх фільмах. Також зареєстрував Законопроєкт №11115 «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація».

Ним пропоную неагресивне регулювання платформ спільного доступу до інформації, яке не передбачає блокувань, санкцій, деанонімізації каналів або порушення кримінальних справ за будь-що.

Але платформа має підтвердити свою безпечність для наших громадян, і передусім відсутність серед власників умовного ФСБ, інших російських урядових структур та громадян країни-агресора. Якщо Telegram не покаже прозорої своєї власності і фінансування, не відкриє представництво в Україні чи буде в інший спосіб ігнорувати звернення українських державних органів, держава повинна обмежити доступ до цієї мережі в усіх державних установах, на всіх державних комп’ютерах, у державних посадовців і чиновників, а також тих структур, які займаються збором і обробкою персональних даних.

Це рішення треба ухвалити негайно. Це питання національної безпеки України.