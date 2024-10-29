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Зросла кількість випадів дезертирства серед українських військових – голова Верховного суду

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зросла кількість випадів дезертирства серед українських військових – голова Верховного суду
Голова Верховного суду Станіслав Кравченко розповів про дезертирство серед війська України
фото: Бюро судової інформації

Голова Верховного суду: Є значна тенденція на збільшення самовільного залишення військових частин

Голова Верховного суду Станіслав Кравченко відзначив тенденцію зростання кількості випадків самовільного залишення військових частин (СЗЧ), дезертирства та невиконання наказів командирів. Про це він зазначив у коментарі «Укрінформу».

«Ми ще не аналізували, цифри назвати не можу, але є значна тенденція на збільшення самовільного залишення військових частин», – сказав Кравченко.

Голова Верховного суду додав, що мова також йде в про дезертирство і невиконання наказів. Він не уточнив конкретні цифри СЗЧ, але наголосив, що статистичні дані, поширені у ЗМІ, дещо завищені порівняно з реальними показниками.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому закон №11322 про звільнення військових від кримінальної відповідальності за перше самовільне залишення частини та дезертирство. Для повернення на службу потрібна письмова згода командира частини. 

Стало відомо, що військові, які вперше самовільно залишили свої частини, почали повертатись на фронт.

До слова, Яворівський районний суд Львівщини визнав львів’янина винним у втечі з місця військової служби та призначив йому п’ять років тюрми, попри бажання засудженого надалі воювати.

Раніше військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов оголосив, що самовільно залишив частину. Так він прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та того, що за Конституцією громадяни України мають обовʼязок захищати державу.

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Теги: військові ЗСУ Україна Станіслав Кравченко суд кримінал Верховний Суд України

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