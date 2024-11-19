Зінченко та збірна України присвятили перший гол проти Албанії тисячному дню війни

Збірна України з футболу проводить матч на виїзді проти команди Албанії

Олександр Зінченко відкрив рахунок у матчі проти збірної команди Албанії та присвятив цей гол тисячному дню війни. Футболіст та його партнери по команді продемонстрували під час святкування голу символічну футболку збірної із номером «1000».

Нагадаємо, збірна України з футболу проводить останній поєдинок у 2024 році у рамках розіграшу Ліги націй. В першому таймі на 5-1 хвилині Зінченко провів перший гол. А вже на 10-й хвилині Роман Яремчук подвоїв перевагу українців.

Раніше повідомлялось, що у груповому раунді Ліги націй 2024/25 залишається провести останній, шостий тур. Збірна України закриватиме основну частину турніру матчем з Албанією у вівторок, 19 листопада.

Нагадаємо, збірна України зіграла внічию з командою Грузії в матчі 5-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні «Батумі-Арена» у грузинському місті Батумі завершився з рахунком 1:1.