Аналітики Deep State повідомили, де просунувся ворог

Аналітичний проєкт Deep State регулярно повідомляє, як змінюється карта боїв в Україні

Мапу бойових дій на фронті оновлено. Про це інформують аналітики каналу Deep State у своєму Телеграм-каналі.

Зокрема, ворог просунувся у Калинівці, Торецьку, Кураховому, Берестках, біля Часового Яру, Погребків, Юріївки, Роздольного.

Як повідомили у Генштабі, російські загарбники протягом минулої доби завдали по території України два ракетні удари із використанням двох ракет, 65 авіаударів, скинувши 97 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 678 дронів-камікадзе та здійснили понад 3930 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Нагадаємо. раніше аналітики повідомляли, що ворог окупував Рівнопіль, а також просунувся біля Плехового, Нової Іллінки, Новодмитрівки, в Петрівці, Антонівці, Вознесенці та Новоселидівці.

Згодом стало відомо, що на Харківщині росіяни змогли прорватися на околицю міста Куп'янськ та висадити там свій десант. Однак його вдалося ліквідувати.