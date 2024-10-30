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Прайс-кепи можуть завадити ефективно використовувати нові ліміти імпорту електроенергії з ЄС – експерт

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Прайс-кепи можуть завадити ефективно використовувати нові ліміти імпорту електроенергії з ЄС – експерт
Україна може зіткнутися з ситуацією, коли при великому дефіциті електроенергії неможливо буде її імпортувати
ілюстративне фото: Depositphotos

Для ефективного використання нових лімітів імпорту електроенергії з ЄС необхідно переглянути прайс-кепи – експерт

Україна отримала можливість збільшити імпорт електроенергії з Європейського Союзу, проте для ефективного використання цієї опції необхідно терміново переглянути цінові обмеження на ринку електроенергії. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. 

«Вчора було прийнято рішення ENTSO-E за допомогою єврокомісара Європейського союзу з енергетики, що Україні збільшать ліміт імпорту десь з 1,7 ГВт до 2,1 ГВт, і плюс, можливо, ще 250 МВт – це додатково у режимі аварійної допомоги надавати», – зазначив Омельченко.

За його словами, це дає Україні можливість імпортувати близько 2,3 ГВт, що еквівалентно потужності більш ніж двох атомних блоків. Експерт підкреслив, що перешкодою для використання цієї можливості є питання прайс-кепів.

«Коли ціна електричної енергії в Європейському союзі вища, ніж в Україні, а так часто буває, тоді просто комерційно невигідно використовувати цей імпорт, ніхто в збиток собі працювати не буде. Тому для того, щоб скористуватися цією опцією імпортною, необхідно терміново переглянути прайс-кепи»,  – пояснив Омельченко.

На думку експерта, якщо не відбудеться перегляд цінових обмежень, Україна може зіткнутися з ситуацією, коли при великому дефіциті електроенергії неможливо буде її імпортувати. А це, у свою чергу, може призвести до планових відключень.

Раніше у громадській організації Перша енергетична рада (ПЕР) заявили, що скасування або суттєве послаблення цінових обмежень на ринку електроенергії дозволить повноцінно використовувати можливості на імпорт електроенергії в Україну.

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Теги: імпорт Україна обмеження електроенергія тарифи

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