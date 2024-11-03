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Ексмер, який воює, розповів, завдяки чому просувається РФ

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Ексмер, який воює, розповів, завдяки чому просувається РФ
ЗСУ втрачають території через інтенсивні обстріли КАБами
фото з відкритих джерел

Російська армія зрівнює міста з землею

Російським війська вдається ефективно просуватися завдяки керованим авіаційним бомбам. З їхньою допомогою окупанти зрівнюють міста та позиції ЗСУ із землею. Про це в інтерв’ю Tsn.ua розповів Микола Зінько – колишній міський голова Рави-Руської, а нині – командир роти вогневої підтримки 5-ї окремої штурмової бригади.

«Наприклад, в місті, коли ти можеш вести бій захищений в певній будівлі і вони там роблять штурм, два, три – не можуть взяти цю будівлю, мають втрати, то вони просто зрівнюють її з землею КАБами. І відповідно йде просування далі. Ми це бачили в Бахмуті, коли там стиралися цілі райони просто з лиця землі, щоб просунутись далі», – каже військовий.

За його словами, так само відбувається зараз у Торецьку. Російська армія знищує місто. Будинки там зруйновані ледве не під фундамент.

Теги: росія війна місто армія окупанти штурм Україна втрати

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