Ексмер, який воює, розповів, завдяки чому просувається РФ

Російська армія зрівнює міста з землею

Російським війська вдається ефективно просуватися завдяки керованим авіаційним бомбам. З їхньою допомогою окупанти зрівнюють міста та позиції ЗСУ із землею. Про це в інтерв’ю Tsn.ua розповів Микола Зінько – колишній міський голова Рави-Руської, а нині – командир роти вогневої підтримки 5-ї окремої штурмової бригади.

«Наприклад, в місті, коли ти можеш вести бій захищений в певній будівлі і вони там роблять штурм, два, три – не можуть взяти цю будівлю, мають втрати, то вони просто зрівнюють її з землею КАБами. І відповідно йде просування далі. Ми це бачили в Бахмуті, коли там стиралися цілі райони просто з лиця землі, щоб просунутись далі», – каже військовий.

За його словами, так само відбувається зараз у Торецьку. Російська армія знищує місто. Будинки там зруйновані ледве не під фундамент.