Хорватія зіграла в нічию з Албанією у стартовому матчі другого туру

У першому турі Хорватія зазнала розгромної поразки від Іспанії (0:3), тоді як Албанія – мінімально поступилася Італії (1:2)

Сьогодні, 19 червня, збірна Хорватії зіграла в результативну нічию з Албанією (2:2) у матчі другого туру групи В на чемпіонаті Європи-2024 з футболу. Про це повідомляє «Суспільне».

Хорватія та Албанія відкривали програму другого туру на Євро-2024 з футболу. Другий тур групового етапу Євро-2024 ставав одним з вирішальним для обох команд: у першому турі Хорватія зазнала розгромної поразки від Іспанії (0:3), тоді як Албанія – мінімально поступилася Італії (1:2).

Для того, щоб зберігати шанси на вихід із групи, обидвом командам необхідна було набирати очки: поразка суттєво зменшувала шанси на продовження боротьби на Євро-2024.

Албанія заволоділа перевагою вже на 11-й хвилині першого тайму. Нападник Албанії Ясір Асані зробив передачу на Казіма Лачі, який з близької відстані забив головою, спрямувавши м'яча вниз по центу воріт.

Хорватія змогла зрівняти рахунок у другому таймі. На 74-й хвилині матчу Анте Будімір зробив асист на Андрея Крамарича у штрафному майданчику, який пробив у лівий нижній кут воріт.

Вже через дві хвилини м'яч знову опинився у воротах: півзахисник Албанії Клаус Г'язула припустився помилки, зрізавши м'яч у власні ворота. Рахунок став 2:1 на користь Хорватії.

Проте Албанія врятувала для себе нічию. На четвертій компенсованій хвилині Г'язула вже відзначився у воротах Хорватію, зробивши рахунок 2:2.

Євро-2024. 2-й тур

Хорватія – Албанія 2:2

Забиті голи:

Крамарич – на 74 хвилині

Г'язула – на 76 хвилині (автогол)

Лачі – на 11 хвилині

Г'язула – 90+4

Для того, щоб зберігати шанси на вихід із групи, обидвом командам необхідна було набирати очки: поразка суттєво зменшувала шанси на продовження боротьби на Євро-2024.

Після стартового туру Албанія та Хорватія залишаються на третьому та четвертому місці відповідно. При цьому албанці випереджають хорватів завдяки кращій різниці м'ячів.

Турнірна таблиця:

Іспанія – 3 очки (1 матч), (3:0 різниця м'ячів)

Італія – 3 очки (1), (2:1)

Албанія – 1 очко (2), (3:4)

Хорватія – 1 очко (2), (2:5)

Євро-2024: розклад матчів групи В

Четвер, 20 червня. Іспанія – Італія

Понеділок, 24 червня. Албанія – Іспанія

Понеділок, 24 червня. Хорватія – Італія

До відома, 17 червня, Національна збірна України з футболу програла у першому матчі на чемпіонаті Європи в Німеччині.