Хорватія зіграла в нічию з Албанією у стартовому матчі другого туру
У першому турі Хорватія зазнала розгромної поразки від Іспанії (0:3), тоді як Албанія – мінімально поступилася Італії (1:2)
Сьогодні, 19 червня, збірна Хорватії зіграла в результативну нічию з Албанією (2:2) у матчі другого туру групи В на чемпіонаті Європи-2024 з футболу. Про це повідомляє «Суспільне».
Хорватія та Албанія відкривали програму другого туру на Євро-2024 з футболу. Другий тур групового етапу Євро-2024 ставав одним з вирішальним для обох команд: у першому турі Хорватія зазнала розгромної поразки від Іспанії (0:3), тоді як Албанія – мінімально поступилася Італії (1:2).
Для того, щоб зберігати шанси на вихід із групи, обидвом командам необхідна було набирати очки: поразка суттєво зменшувала шанси на продовження боротьби на Євро-2024.
Албанія заволоділа перевагою вже на 11-й хвилині першого тайму. Нападник Албанії Ясір Асані зробив передачу на Казіма Лачі, який з близької відстані забив головою, спрямувавши м'яча вниз по центу воріт.
Хорватія змогла зрівняти рахунок у другому таймі. На 74-й хвилині матчу Анте Будімір зробив асист на Андрея Крамарича у штрафному майданчику, який пробив у лівий нижній кут воріт.
Вже через дві хвилини м'яч знову опинився у воротах: півзахисник Албанії Клаус Г'язула припустився помилки, зрізавши м'яч у власні ворота. Рахунок став 2:1 на користь Хорватії.
Проте Албанія врятувала для себе нічию. На четвертій компенсованій хвилині Г'язула вже відзначився у воротах Хорватію, зробивши рахунок 2:2.
Євро-2024. 2-й тур
Хорватія – Албанія 2:2
Забиті голи:
- Крамарич – на 74 хвилині
- Г'язула – на 76 хвилині (автогол)
- Лачі – на 11 хвилині
- Г'язула – 90+4
Для того, щоб зберігати шанси на вихід із групи, обидвом командам необхідна було набирати очки: поразка суттєво зменшувала шанси на продовження боротьби на Євро-2024.
Після стартового туру Албанія та Хорватія залишаються на третьому та четвертому місці відповідно. При цьому албанці випереджають хорватів завдяки кращій різниці м'ячів.
Турнірна таблиця:
Іспанія – 3 очки (1 матч), (3:0 різниця м'ячів)
Італія – 3 очки (1), (2:1)
Албанія – 1 очко (2), (3:4)
Хорватія – 1 очко (2), (2:5)
Євро-2024: розклад матчів групи В
Четвер, 20 червня. Іспанія – Італія
Понеділок, 24 червня. Албанія – Іспанія
Понеділок, 24 червня. Хорватія – Італія
До відома, 17 червня, Національна збірна України з футболу програла у першому матчі на чемпіонаті Європи в Німеччині.
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