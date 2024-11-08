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МЗС України відреагувало на публікацію про «мирний план» від команди Трампа

Ірина Міллер
glavcom.ua
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МЗС України відреагувало на публікацію про «мирний план» від команди Трампа
Речник МЗС України Георгій Тихий відмовився коментувати публікацію The Wall Street Journal
скриншот відео

Георгій Тихий: «Ми не бачимо сенсу надавати їм більшої ваги та гравітації, ніж вони мають»

Речник МЗС України Георгій Тихий відмовився коментувати публікацію The Wall Street Journal про можливий план від команди обраного президентом США Дональда Трампа щодо України, зазначивши, що це лише «чиїсь думки», які «не відображають офіційної позиції чи пропозицій». Про це повідомили у МЗС України пізно ввечері 7 листопада.

«Це просто чиїсь думки, поширені в ЗМІ. Ми не бачимо сенсу надавати їм більшої ваги та гравітації, ніж вони мають. Тому я не буду вдаватися в подробиці, висуваючи гіпотези про те, чи можемо ми прийняти чи не прийняти чи обговорити ці речі», – заявив Тихий під час брифінгу у відповідь на запитання щодо публікації WSJ про мирний план, який нібито готує адміністрація Трампа. 

Нагадаємо, в офісі Дональда Трампа, який здобув перемогу на президентських виборах у США, висловилися щодо можливих дій щодо України. За даними WSJ, яке послалося на три джерела, які є близькими до Трампа, один із планів полягає в тому, що Київ пообіцяє не вступати в НАТО протягом щонайменше 20 років, а натомість Вашингтон і далі постачатиме Україні зброю для стримування подальших нападів Росії. За даними видання, усі пропозиції передбачають «заморожування» війни – таким чином може бути закріплено захоплення росією приблизно 20 відсотків території України.  

До слова, президент України Володимир Зеленський вважає, що новообраний президент США Дональд Трамп справді хоче закінчити війну в Україні. Однак наразі невідомо, чи вдасться йому це зробити.  Український лідер наголосив, що вірить у те, що Трамп хоче швидкого закінчення війни. Однак, за словами президента, ще не зрозуміло чи вдасться це реалізувати, оскільки російський диктатор Володимир Путін хоче «розірвати на шматки» Україну.

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Теги: Вашингтон Україна Дональд Трамп війна США

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