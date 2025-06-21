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«Шкільний м’яч»: де дивитися фінал всеукраїнського дитячого футбольного турніру

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Шкільний м’яч»: де дивитися фінал всеукраїнського дитячого футбольного турніру
Фінал всеукраїнського дитячого футбольного турніру «Шкільний м’яч» пройде 22 червня

«Шкільний м’яч» являє собою оновлений формат традиційних змагань «Шкіряний м’яч»

22 червня відбудеться фінал всеукраїнського дитячого футбольного турніру «Шкільний м’яч», який являє собою оновлений формат традиційних змагань «Шкіряний м’яч». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У змаганнях беруть участь команди учнів загальноосвітніх закладів. На полі змагаються хлопці та дівчата 2013 року народження та молодші.

Після кількарічної перерви турнір повернувся до календаря масового футболу в Україні та об’єднав учасників із різних регіонів.

Фінальні матчі турніру будуть доступні для перегляду наживо на офіційному YouTube-каналі Української асоціації футболу, а також на платформі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, «Шахтар» дізнався свого суперника в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи сезону 2025/26 – ним став фінський клуб «Ільвес».

Перший матч відбудеться 10 липня, а наступний – 17 липня 2025 року.

Загалом Україну в єврокубках представлятимуть чотири клуби.

У базовому реєстрі Ліги конференцій країна матиме двох делегатів. Друга команда УПЛ («Олександрія») та четверта («Полісся») стартуватимуть у другому раунді кваліфікації. Таким чином, нашим клубам для потрапляння до основної сітки потрібно буде пройти трьох суперників.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ діти

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