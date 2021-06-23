  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Мама з Одеси побила рекорд у бігу на 100 кілометрів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Мама з Одеси побила рекорд у бігу на 100 кілометрів
    Фото: culturemeter.od.ua

    Олена Шевченко подолала дистанцію менше, ніж за вісім з половиною годин

    Одеситка Олена Шевченко, яка спеціалізується в бігу на довгі дистанції, на Kyiv Ultramarathon 2021 встановила чергове досягнення. Дистанцію в 100 кілометрів вона пробігла за 8 годин 29 хвилин 44 секунди, побивши свій рекорд 2019 року.

    Новий орієнтир вона встановила через 8 місяців після народження доньки.

    202131412_4215675208455357_671945405840707171_n

    Траса проходила по території Труханового острова з високою вологістю і навіть вночі температура не опускалася нижче +22 градусів, пише culturemeter.

    Олена Шевченко – єдина дівчина, яка брала участь в унікальному легкоатлетичному пробігу, присвяченому Дню Незалежності України. Шестеро бігунів подолали 500 км за 10 днів.


    Читайте також:

    Теги: легка атлетика Олена Шевченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мама з Одеси побила рекорд у бігу на 100 кілометрів