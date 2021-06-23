Мама з Одеси побила рекорд у бігу на 100 кілометрів

Олена Шевченко подолала дистанцію менше, ніж за вісім з половиною годин

Одеситка Олена Шевченко, яка спеціалізується в бігу на довгі дистанції, на Kyiv Ultramarathon 2021 встановила чергове досягнення. Дистанцію в 100 кілометрів вона пробігла за 8 годин 29 хвилин 44 секунди, побивши свій рекорд 2019 року.

Новий орієнтир вона встановила через 8 місяців після народження доньки.

Траса проходила по території Труханового острова з високою вологістю і навіть вночі температура не опускалася нижче +22 градусів, пише culturemeter.

Олена Шевченко – єдина дівчина, яка брала участь в унікальному легкоатлетичному пробігу, присвяченому Дню Незалежності України. Шестеро бігунів подолали 500 км за 10 днів.