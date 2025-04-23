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Ексфутболіст молодіжної збірної Франції купив литовський клуб

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Ексфутболіст молодіжної збірної Франції купив литовський клуб
Мусса Дембеле виступав за «Фулгем», «Селтік», «Ліон», «Атлетіко» (Мадрид), а також молодіжну збірну Франції
фото: Reuters

28-річний Дембеле за допомогою своєї інвестиційної групи Tripple M придбав клуб «Мінія»

Нападник «Аль-Еттіфака» Мусса Дембеле став власником литовського клубу «Мінія», який виступає у Першій лізі Литви (другий за силою дивізіон країни). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Talksport.

28-річний француз за допомогою своєї інвестиційної групи Tripple M придбав клуб. Раніше він таким чином став співвласником «Мансу» з Малі.

Після 5 турів «Мінія» йде на 9-му місці у Першій лізі Литви з 6 очками у активі.

Мусса Дембеле виступав за «Фулгем», «Селтік», «Ліон», «Атлетіко» (Мадрид), а також молодіжну збірну Франції.

Дембеле – дворазовий чемпіон Шотландії, дворазовий володар Кубка Шотландії, дворазовий володар Кубка шотландської ліги.

Нагадаємо, 16 квітня визначилися всі півфіналісти Ліги чемпіонів.

«Реал» Мадрид – «Арсенал» 1:2 (1:5 за сумою двох матчів)

«Реал» Мадрид не зміг подолати «Арсенал» у матчі-відповіді на «Сантьяго Бернабеу», поступившись з рахунком 1:2. Після поразки 0:3 в першій грі, мадридці спробували створити камбек, однак тактична майстерність «Арсенала» виявилася на висоті.

Арсенал перший гол забив саме зусиллями Букаю Саки, який вразив ворота в першому таймі. Вінісіус Жуніор зміг зрівняти рахунок для «Реала», але вже в кінці матчу Габріель Мартінеллі забив другий гол, що вивело «Арсенал» до півфіналу.

Загальний рахунок двоматчевого протистояння – 5:1 на користь лондонців. Це перший вихід «Арсенала» до півфіналу Ліги чемпіонів з 2009 року.

«Інтер» Мілан – «Баварія» Мюнхен 2:2 (4:3 за сумою двох матчів)

«Інтер» Мілан зіграв внічию з «Баварією» 2:2 у матчі-відповіді, і це дало італійцям загальну перемогу з рахунком 4:3 за сумою двох матчів. У першій грі «Інтер» здобув мінімальну перемогу 2:1, що створило невелику перевагу перед домашнім матчем.

1/2 фіналу Ліги чемпіонів

  • «Арсенал» – «Парі Сен-Жермен»
  • «Інтер» Мілан – «Барселона»

Перші матчі півфіналу відбудуться 29 і 30 квітня 2025 року, а матчі-відповіді – 6 і 7 травня 2025 року. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня 2025 року на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Мусса Дембеле

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