Челестіні загрожує до п'яти років ув'язнення у Швейцарії та до шести – в Іспанії

Президент Російського футбольного союзу (РФС) Олександр Дюков заявив, що засуджує критику головного тренера ЦСКА швейцарця Фабіо Челестіні через роботу у російській команді. Про це повідомляє «Главком».

«Засуджую такий тиск на тренера. Це неправильно. Футбол та спорт мають бути поза політикою. Такі випадки підтверджують, що футбол стає інструментом політичного тиску. Звичайно, так не повинно бути», – наводять слова Дюкова російські пропагандисти.

Раніше видання L'Équipe з посиланням на Blick повідомило, що законодавство Швейцарії та Іспанії, в якій проживає Челестіні, забороняє отримувати винагороду від економічного суб'єкта, який перебуває під санкціями Європейського союзу, до яких належить банк ВЕБ, який фінансує ЦСКА.

У зв'язку з цим тренеру загрожує до п'яти років ув'язнення у Швейцарії та до шести – в Іспанії, якщо він поїде до однієї з цих країн із зарплатою, отриманою у російському клубі.

Нагадаємо, клубний чемпіонат світу з футболу наближається до чвертьфінальної стадії: вже відомі три з чотирьох пар команд, які продовжать боротьбу за титул.

Клубний чемпіонат світу. 1/4 фіналу

4 липня, 22:00 – «Флуміненсе» – «Аль-Хіляль»

5 липня, 04:00 – «Палмейрас» –«Челсі»

5 липня, 19:00 – «ПСЖ» – «Баварія»

5 липня, 23:00 – «Реал» – «Ювентус» – «Боруссія» – «Монтеррей»

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні.

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.