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Сенат США відклав санкції проти РФ через конфлікт Ізраїля та Ірану

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Сенат США відклав санкції проти РФ через конфлікт Ізраїля та Ірану
Сенатор Грем: Зараз у центрі уваги Іран. Це не означає, що я забув про Росію чи Україну. Зовсім ні. Але з Іраном ситуація змінюється дуже швидко
фото: Армія inform

Сенатор Грем заявив, що «Сенату доведеться трохи почекати» з санкціями проти Росії

Сенат США відклав розгляд законопроєкту щодо посилення санкцій проти Росії щонайменше до липня. Причиною затримки стало загострення конфлікту між Іраном та Ізраїлем, що наразі перебуває в центрі уваги Вашингтона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Semafor.

За інформацією джерела, сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь працюють над оновленою версією законопроєкту, який передбачає технічні правки, зокрема захист союзників України від санкцій за окремі форми співпраці з Росією. Однак надії на його швидке ухвалення в червні зникли через зміну пріоритетів на політичному порядку денному.

Зокрема, Республіканська партія наполягає на розгляді вже наступного тижня податкового та бюджетного законопроєкту президента Дональда Трампа. У той же час загострення ситуації з Іраном створює загрозу прямого військового зіткнення, що змушує американське керівництво змістити фокус.

Також повідомляється, що Трамп поки не дав Сенату «зелене світло» на ухвалення антиросійських санкцій.

Лідер більшості в Сенаті Джон Тун, представник Республіканської партії, заявив, що «липневі терміни» наразі виглядають найбільш імовірними для повернення до законопроєкту. «Ми відкриті до перемовин і намагаємося координувати дії з адміністрацією щодо термінів», – зазначив він.

Сенатор Грем, зі свого боку, заявив, що «Сенату доведеться трохи почекати» з санкціями проти Росії, не уточнивши конкретних дат. «Зараз у центрі уваги Іран. Це не означає, що я забув про Росію чи Україну. Зовсім ні. Але з Іраном ситуація змінюється дуже швидко», – додав він.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп відмовився підтримати посилення санкцій проти Росії під час вечері з лідерами країн «Великої сімки», що відбулася 16 червня на полях саміту в Канаді. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, передає «Главком».

За даними видання, американський лідер заявив, що санкційна політика коштує Сполученим Штатам «величезних грошей». Цю позицію Трамп повторив і під час неформальної вечері, вкотре наголошуючи на економічній шкоді для США в разі подальшого посилення тиску на Москву.

До слова, президент США Дональд Трамп схвалив план військової атаки на Іран, але поки що відклав його реалізацію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

За інформацією джерел видання, Трамп у вівторок увечері повідомив своїм старшим радникам, що погодився на проведення удару по Ірану. Водночас він вирішив зачекати, щоб побачити, чи відмовиться Тегеран від реалізації своєї ядерної програми.

Теги: санкції Сенат США

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