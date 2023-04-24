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Нічна «бавовна» у Криму: ЗСУ покепкували з росіян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нічна «бавовна» у Криму: ЗСУ покепкували з росіян
фото ілюстративне

За словами представниця ОК «Південь», окопи, які так завзято рили російські загарбники в тимчасово окупованому Криму, їм знадобляться

Нічні вибухи у тимчасово окупованому Севастополі далеко не останні.  ще обов'язково буде. Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

За словами представниця ОК «Південь», окопи, які так завзято рили російські загарбники в тимчасово окупованому Криму, їм знадобляться. Вони їм знадобляться, адже сезон «бавовни» вже розпочався і далі вона ще більше «розквітатиме».

«Їм же ж мають знадобитися ті окопи, не даремно ж рили. Тому треба виправдовувати людський труд. Таким чином вони вже мають отримати перше насіння і вони побачили, що дійсно вітер з нашого боку, бавовна буде», – підкреслила Гуменюк.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму окупаційна влада повідомила про нібито атаку на Севастополь. Чорноморський флот РФ відбивав атаку надводних безпілотників на місто. Про це в ніч проти 24 квітня заявив так званий «губернатор Севастополя» Михайло Развожаєв.

Згодом він додав, що один надводний дрон знищили сили протипідводно-диверсійного забезпечення РФ, а другий нібито вибухнув сам. При цьому жодних об'єктів не пошкоджено.

Триває 425-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав один ракетний та 46 авіаційних ударів, здійснив приблизно 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Ворог активно використовує авіацію, застосовує крилаті авіаційні бомби в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Унаслідок цього є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. 

Теги: Севастополь місто ворог росіяни вибух

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