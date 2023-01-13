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НОК офіційно виключив зі свого складу Шевченка, Суркіса та Шуфрича: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
НОК офіційно виключив зі свого складу Шевченка, Суркіса та Шуфрича: деталі
Нардепів забороненої партії ОПЗЖ Григорія Суркіса та Нестора Шуфрича також включили до складу членів НОК
фото: stopcor.org

Раніше Виконком виключив цих осіб зі складу НОК, а тепер Генасамблея затвердила це рішення

Зі складу Національного олімпійського комітету України офіційно виключили Андрія Шевченка, Григорія Суркіса, Нестора Шуфрича та ще низку осіб. Про це стало відомо на засіданні Генеральної асамблеї НОК України.

Окрім вищезазначених осіб зі складу НОК також виключили Жана Беленюка, Георгія Зубка, Андрія Кожемякіна та Євгенія Проніна.

Раніше Виконком виключив цих осіб зі складу НОК, а тепер Генасамблея затвердила це рішення.

Раніше повідомлялося, що нардепи від ОПЗЖ Нестор Шуфрич та Григорій Суркіс залишать склад НОК, вони вже звернулися з відповідними заявами. 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вадим Гутцайт став новим президентом Національного олімпійського комітету. Водночас нардепів забороненої партії ОПЗЖ Григорія Суркіса та Нестора Шуфрича також включили до складу членів НОК.

Після цього Андрій Шевченко відмовився від членства в НОК. «Я вважаю почесною роботу в Національному олімпійському комітеті, розумію важливість його розвитку. Водночас я не можу залишитися в складі НОК за такого складу. Ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну життями найкращих з українців. Мусимо бути гідними їх», – сказав він.

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Теги: Григорій Суркіс вибори партії Андрій Шевченко Нестор Шуфрич Жан Беленюк Вадим Гутцайт

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